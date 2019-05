Lavagna aseguró que ahora es "más candidato que hace tres meses" y se definió "defensor del diálogo"

El ex ministro de Economía, que comieza a definir su postulación, se mostró partidario a dialogar tanto con el presidente Macri como con Cristina Kirchner.

7 de mayo

El economista Roberto Lavagna afirmó este lunes que ahora es "más candidato que hace tres meses" a la Presidencia, ya que en este momento su espacio cuenta con el documento de acuerdos denominado "Consenso 19".

Además, el ex ministro de Economía se mostró partidario de dialogar tanto con la ex presidenta Cristina Kirchner como con el actual mandatario, Mauricio Macri.

"Hoy soy más candidato que hace tres meses atrás porque tenemos este documento de Consenso 19 que presentamos fruto del trabajo con Miguel Pichetto, Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín y Federico Storani", dijo Lavagna durante su disertación en el seminario "Democracia y Desarrollo".

"Yo estaba retirado y me trajeron", aseguró el economista, quien evitó brindar detalles certeros sobre de su eventual candidatura, al sostener que gran parte del arco político tampoco ha dado definiciones al respecto.

Lavagna dijo que se "sentaría" con Cristina Kirchner y "con quien sea para dialogar"-

"Yo soy defensor del diálogo, pero el que no es simplemente de fotos ni conjunto de sonrisas. También me sentaría con Macri, y a ambos les diría lo mismo o trataría de señalarles cuáles son los desvíos que uno u otro me parece que tienen", dijo.

Asimismo, el precandidato cuestionó que el país viene "de ocho años de estancamiento y recesión".

Aseguró que esto marca "un gran fracaso de la sociedad argentina y sus gobiernos respectivos, que nos llevaron a esto a pesar de ser totalmente distintos y con políticas opuestas".

Para el economista, el "mayor riesgo a mediano plazo es el estancamiento: no hay ninguna garantía de que si no se cambian algunos enfoques esto no continúe", sostuvo, y agregó: "No me imagino una postura estatista o intervencionista; y tampoco una economía creciendo si lo único que se nos propone son tasas altas y este tipo de cambio".

Lavagna dijo que el Presidente Macri lo llamó el viernes pasado e intercambiaron "opiniones no muy distintas de las que habíamos tenido dos meses y medio antes, cuando le recordé que había una distancia grande en términos de entendimiento, porque de un lado hay un enfoque casi exclusivamente de ajuste financiero, y del otro, el nuestro, es de cómo se movilizan los recursos naturales, humanos y de capital que tiene Argentina".