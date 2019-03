Lavagna habló como candidato: "No voy a hacer campaña con la corrupción"

Aún no confirma si competirá en las elecciones pero critica a sus posibles rivales. "Macri y Cristina tienen poca capacidad de diálogo y de escucha", dijo.

1ro de marzo

Roberto Lavagna se niega a decir abiertamente que se postulará en las elecciones presidenciales de este año, pero ya habla como candidato.

"No voy a hacer campaña con la corrupción en un país donde está por discutirse todo", dijo en en una entrevista con el Canal NET TV.

Y luego recordó su salida del gobierno de Néstor Kirchner: "Yo hablé de la cartelización de la obra pública siendo ministro y luego de dos semanas no fui más ministro".

Además, sobre los casos de corrupción, lanzó: "Yo creo poco en los denunciantes profesionales".

Y explicó: "Esos que ven un recorte en un diario, lo fotocopian y corren al juez más cercano para hacer la denuncia".

Ante la pregunta de si "el capitalismo de amigos" continúa en el gobierno de Macri, respondió que "hay sectores beneficiados por la naturaleza de la política que se sigue".

E insistió que "hay una demanda fuerte de un cambio de salir de lo que le ofrecen (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner), una grieta profunda sin el mínimo diálogo".

"Ambos tienen una vocación por el todo con estilos diferentes", apuntó hacia sus dos posibles rivales en los comicios. "Creen que pueden ignorar al resto aun siendo a veces minoritarios. Tienen poca capacidad de diálogo y de escucha", lanzó el economista que mantuvo reuniones con sectores del peronismo, del radicalismo y del socialismo.

A pesar de no confirmar su candidatura, Lavagna consideró que su proyecto de país traería "orden progreso, paz y justicia social que es lo que demanda la gente".

"Hay dos figuras políticas que no quieren que haya nada y alientan la grieta", volvió a criticar a Macri y Cristina sin nombrarlos.

Sobre su posible postulación, aseguró que "para mí, en lo personal y mi familia, son todas desventajas".

"Cuando empezó a aparecer este tema de una eventual candidatura mi primera reacción fue que debería tocarle a alguien de una generación siguiente a la mía", dijo.

La mirada de Lavagna sobre la crisis económica

Sobre la situación del país dijo que hay que terminar el ajuste y que "la Argentina tiene una tremenda capacidad de salir de esta grisura en la que estamos y una tremenda posibilidad de crecer a un ritmo sostenido".

Para el exministro de Economía, "la Argentina lleva 8 años absolutamente estancada en un mundo que no espera, que sigue caminando y progresando y con nuestros vecinos avanzando en todos los planos". Y describió: "De un lado hay marketineros y del otro, pseudoideólogos que no hablan entre sí y no tienen un proyecto claro de país".

En referencia al pedido de préstamos al Fondo Monetario Internacional. Lavagna consideró que "es posible renegociar con el Fondo haciendo foco en cómo se movilizan los recursos ociosos de este país".