Lavagna se reunió con autoridades del Banco Mundial y pidió préstamos en pesos y no dólares para la Argentina

10 de octubre

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se reunió este miércoles con las nuevas autoridades del Banco Mundial y les pidió que analicen la posibilidad de que los préstamos que realicen para obra pública "sean en pesos".

En el encuentro lo acompañaron el diputado nacional Marco Lavagna y el economista y coordinador de los equipos técnicos, Leonardo Madcur, quienes participaron de la reunión junto a Jordan Schwartz, Director del Banco Mundial para Cono Sur; Davil Tinel, Director de IFC para Cono Sur; Paul Procee, Manager de Operaciones para Cono Sur; Peter Siegenthaler, Economista Principal y Líder del Programa de Economía para Cono Sur; Carole Megevand y Yanina Vudkin, vocera del Banco Mundial.

"Les planteamos uno de los problemas que tenemos en Argentina que son los préstamos en dólares que nos financian para inversiones público-privadas. Necesariamente, desde nuestro punto de vista, esos créditos deberían ser en pesos, para no volver a caer en una deuda en dólares con un país que gana en pesos", sostuvo el ex ministro luego de la reunión.

Lavagna detalló el planteo que le hicieron a las autoridades del banco. "Les hicimos una advertencia sobre ese tipo de préstamos en dólares que puedan llegar a realizar. En el momento en que se ofrecen son atractivas, pero después se puede terminar en una crisis", puntualizó.

"Nos reunimos con las nuevas autoridades del Banco Mundial para la región Cono Sur ya que el encargado en Estados Unidos del caso argentino quería tener una visión económica desde nuestro espacio", explicó. Además, contó que hablaron sobre posibles líneas de financiamiento de inversión que ayudarán a recuperar el proceso de crecimiento de la Argentina.

A pesar de tocar la cuestión de inversiones externas, el ex ministro de Economía acentuó la propuesta de su espacio para el corto plazo. "El desafío que tenemos es movilizar los recursos que están instalados y que hoy están parados. El propio INDEC muestra que prácticamente el 50% de la capacidad instalada de las industrias está ocioso porque no hay demanda suficiente", indicó.

"En una economía de mercado no se produce si no hay demanda y esta cae porque las jubilaciones y los sueldos se han reducido entre un 18 y 20 por ciento en un año", explicó.

Al ser consultado por sus sucesivas reuniones con entidades de crédito externas, Lavagna aclaró: "Trato de colaborar no con el próximo gobierno sino con la Argentina. Es algo que he hecho con el actual Gobierno. Hace unos meses recibí a la gente del Fondo y les he dado la sugerencia de que hagan el desembolso de los 5.400 millones de dólares en disputa para estos meses".