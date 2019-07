Lavagna y Urtubey a sus candidatos: "el día uno de gobierno vamos a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos"

Reunieron a los candidatos de todo el país de su espacio político para delinear los objetivos de trabajo en la recta final camino a las próximas PASO.

19 de julio

Consenso Federal tuvo su cumbre política al reunir a todos los candidatos a nivel nacional, provincial y municipal. "El día uno de gobierno vamos a empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Hay que devolverle a los trabajadores y jubilados el 16% que perdieron de sus ingresos para devolverles la capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía", explicó Roberto Lavagna.

Y continuó: "Si resumimos nuestro compromiso, en una palabra, es el trabajo. No hay mejor ordenador social que la generación de empleo".

Juan Manuel Urtubey, previo al discurso del exministro de Economía, remarcó: "Tenemos al mejor candidato a presidente que hay en la Argentina que es Roberto Lavagna. Estamos acá con el hombre que no tiene que decir que lo que va a hacer sea distinto a lo que hizo. Porque va a hacer lo mismo, que es ponernos de pie cuando estuvimos de rodillas".

Con la presencia del candidato a gobernador bonaerense Eduardo Bali Bucca y del candidato a jefe de gobierno porteño Matías Tombolini, el gobernador de Salta argumentó que "lo único que nos piden los argentinos es que no abandonemos nuestras convicciones y que no dejemos nuestros ideales para acceder a posiciones de poder. Pareciera que ya no se puede soñar con ser una potencia sino con llegar a fin de mes ".

"Sepan que el pueblo necesita de nosotros una profunda contracción al trabajo, una decencia irreprochable y, fundamentalmente, un compromiso ineludible con los más humildes de Argentina. Para eso estamos nosotros. Necesitamos reconstruir nuestro aparato productivo, necesitamos desempolvar esos plásticos que están en las fábricas para ponerlas en funcionamiento, necesitamos que la cultura del trabajo vuelva a ser el ordenador social", exclamó Urtubey.

Junto a más de 400 candidatos de toda la Argentina, Consenso Federal reafirmó su compromiso con la consolidación de una alternativa centrada en el trabajo y la producción.

Al inicio del acto, la primera candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, deslizó: "No me puedo sentir más cómoda en este grupo humano, porque nos une haber tomado una decisión y haber sostenido la bandera de la ética y la coherencia".

"Estamos acompañando a los mejores candidatos a presidente y vicepresidente que pueda tener la Argentina", enfatizó Camaño. Y arengó: "Pongamos garra y fuerza, tenemos la responsabilidad de la dirigencia política, que no puede ir a una vereda un día y cruzarse a otra vereda otro día".

El líder del socialismo santafesino Miguel Lifschitz sostuvo que "este consenso Federal no sólo es un acuerdo de dirigentes y partidos políticos" ya que "tiene una propuesta clara, de desarrollo de la economía y de generación de empleo."

Respecto a las encuestas, Lifschitz esbozó: "No le hagamos caso a las encuestas que divulgan los medios de poder ya que están mal intencionadas. Hagámosle caso a la encuesta de la gente, que no está contenta con este gobierno y que no quiere volver al pasado".

Otros de los ejes de trabajo acordados fueron la implementación de "un programa de estimulación temprana a partir de los 45 días hasta el egreso de la escuela". Lavagna expuso que el proyecto de Consenso Federal "se centra en políticas de raíz humanista que apuntan a justicia social, cultura del trabajo, producción, medioambiente, tercera edad, salud, vivienda y seguridad".

Previo a finalizar su discurso, Roberto Lavagna pidió "recuperar el sentido de patria que nos inculcaron nuestros fundadores". Y avisó: "Dentro de muy poco tiempo podremos decir ’al gran pueblo argentino salud’".

Estuvieron presentes los precandidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Liliana Schwindt, Jorge Illa, Marianela López; los candidatos a diputados por CABA Marco Lavagna, Maia Volcovisky, Carlos Hourbeigt; el candidato a senador por CABA Ramiro Marra; el candidato a legislador Eugenio Casielles; el diputado nacional por Jujuy Alejandro Snopek; el Presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini; entre otros candidatos de todo el país.