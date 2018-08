Lebac: el Banco Central convalidó la tasa de 45 % y renovó solo $ 201.000 millones

De los $ 528.000 millones en Lebac que vencían ayer, el Banco Central sólo ofertó menos de la mitad y terminó renovando $ 201.000 millones. En una jugada riesgosa, mañana Hacienda emitirá nueva deuda en Letes para evitar que los pesos disponibles vayan al dólar.

15 de agosto

En un nuevo "supermartes" de Lebac en el que se vencía el 53,3 % del stock actual (por $ 528.000 millones), el Banco Central mantuvo la tasa de interés de las de plazo más corto en 45,04 %, y adjudicó $ 201.701 millones. El gobierno enfrenta ahora el desafío de atraer los pesos circulantes excedentes hacia nueva deuda del Tesoro que emitirá el día de hoy mediante Letes, para evitar una nueva corrida al dólar.

La autoridad monetaria indicó que "ofreció Lebac por un monto máximo de $ 230.000 millones a participantes (residentes y no residentes) que no son entidades financieras". Por su parte, el dólar cerró con unaleve baja a $ 30,38, luego de una nueva corrida entre el viernes y el lunes.

En medio de la auditoría con el Fondo Monetario Internacional al país, y bajo el "aval" de su vocero para acelerar el "desarme" de la bomba de Lebac, el gobierno implementó las medidas anunciadas el lunes para ir reduciendo el stock hacia diciembre, especialmente el que está en poder de entidades bancarias.

"Las propuestas alcanzaron un nivel de $ 213.673 millones, adjudicándose $ 201.701 millones", señaló el BCRA, y precisó que las tasas de corte se ubicaron en 45,04 %, 45 % y 42,75 % para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente.

El monto total del vencimiento de este martes era de $ 528.774 millones.

En julio, el organismo había decidido reducir levemente la tasa de Lebac para el plazo más corto de 47 a 46,5 %, al renovar casi el 75 % del vencimiento.

En ese marco, la autoridad monetaria había anunciado el lunes medidas para la "eliminación gradual" del stock de Lebac, que asciende a casi 1 billón de pesos, y prometió asegurar la disponibilidad de dólares para "garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios".

De ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será "menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias".

Para el organismo, cuando concluya este proceso, "el stock de instrumentos emitidos por el Banco Central será significativamente inferior al actual, y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local".

Y aseguró que esta decisión "permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía".

La autoridad monetaria puntualizó que, del monto total de Lebac, la mitad está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

Además, para las entidades bancarias, el Banco Central sólo ofrecerá Notas del Banco Central (Nobac) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (Leliq): estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización. Sin embargo, ayer el BCRA decidió dejar desiertas las licitaciones de Nobac a tasa fija y variable, con propuestas que habían alcanzado a casi $ 12.000 millones.

En tanto, las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac, por cuenta y orden de terceros no bancarios; no podrán vender sus Lebac, remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias, según lo dispuesto.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció que mañana licitará Letras del Tesoro en pesos en plazos de 3 a 6 meses, con el fin de ofrecer un instrumento alternativo y rentable a las Lebac que atraiga a los especuladores, que tiene el altísimo costo de ensanchar el endeudamiento público directamente a cargo del Tesoro.