Leve suba del dólar a $37,78 en otra jornada de baja en la "supertasa" de Leliq

En el mismo día que se esperaban los dólares del FMI, la divisa estadounidense registro una suba a $ 37,78 para el segmento minorista. La baja de tasas de Leliq, por tercera jornada consecutiva, se ubicó en 70,05 %.

31 de octubre

Este martes la cotización del dólar minorista registró una pequeña suba de dos centavos según el promedio relevado por el BCRA, vendiéndose a $ 37,78. El segmento mayorista tuvo una baja de 19 centavos cerrando a $ 36,71.

En la subasta diaria de Leliq para absorber pesos de circulación, el BCRA logró colocar $ 109.441 millones -de un vencimiento de $ 110.929 millones- convalidando una tasa de 70,05 %. Por el momento las supertasas registran tres días de bajas consecutivas.

También en el día de ayer se esperaba que llegue un nuevo desembolso por u$s 5.700 millones en concepto del acuerdo Stand By con el FMI, luego de aprobar el viernes pasado la primera revisión que realizó el organismo liderado por Lagarde.

En cotizaciones paralelas el “contado con liqui” subió 27 centavos a $ 37,08, el dólar blue se vendió a $ 37 casi sin cambios.

En el mercado a futuro el volumen de operaciones fue de u$s 1.420 millones, más del 55% se pactó a octubre y noviembre a 36,765 y $ 38,40 con tasas del 54,7 y 54,2% TNA.

A pesar de que el nuevo desembolso de divisas del Stand By aumentara por encima de los u$s 53.000 millones las reservas del Central, los analistas advierten por los niveles de endeudamiento, y la volatilidad cambiaria no disipada (y sostenida con tasas ultra recesivas), que la Argentina no puede descartar un peligro de default hacia el 2019, aun con gran el ajuste fiscal anunciado en el Presupuesto 2019. (LID)