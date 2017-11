Ley de Glaciares: el Gobierno impulsará modificaciones en favor de la minería

Otra medida en favor de las grandes corporaciones mineras. Buscarían discutirla en febrero del año próximo.

15 de noviembre

El Gobierno encabezó una reunión con la Cámara de Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); los gremios de la construcción (UOCRA) y la minería (AOMA); representantes de algunas provincias; funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente, Trabajo y Energía; e importantes empresarios del rubro, entre ellos Eduardo Elsztain y Carlos Miguens.

Fiel a sus intereses de clase, el Gobierno se comprometió a ser el portavoz de las demandas empresariales. Buscará impulsar modificaciones en la ley para el año entrante, con el fin de incrementar las ganancias millonarias de las corporaciones mineras.

Los artífices de la reunión fueron los empresarios Carlos Miguens (por la compañía Patagonia Gold), Fernando Giannoni (de la contaminante empresa Barrick Gold) y Eduardo Elsztain (de Austral Gold).

Entre los nombres se destaca el de Elsztain, dueño del grupo IRSA, que posee los principales shoppings de la Capital: Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto, DOT Baires, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y Distrito Arcos.

Los empresarios alzaron su voz contra una ley que, según apuntaron en la reunión, les impiden iniciar explotaciones equivalentes a US$ 18.000 millones por las "incertidumbres" que genera la ley para las inversiones patronales.

Se buscará entonces reducir las restricciones que limitan las operaciones de las corporaciones en la región. En concreto, se trataría de poder explotar los recursos de las zonas "periglaciares" de la cordillera.

Todos de acuerdo

En la reunión, además de los funcionarios oficialistas, participaron representantes de diferentes gobiernos provinciales: desde los oficialistas de Mendoza y Jujuy; hasta los "opositores" peronistas de Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan.

Además, la burocracia sindical también se hizo presente para dar el buenvisto a la iniciativa del Gobierno. Gerardo Martínez, por el gremio de la construcción (UOCRA), participó del encuentro. Además, estuvo Héctor Laplace, del gremio de los mineros (AOMA), quien detalló: "Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera".

Un campo minado

Sin embargo, la cuestión suscita fuertes polémicas. Las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente que producen las explotaciones mineras (como lo son el ejemplo de los sucesivos derrames de la Barrick Gold) dan sobrados motivos para oponerse a la nueva política oficial.

En este terreno, Macri se enfrenta a la "pesada herencia" que le legó la exmandataria Cristina Kirchner, quien en 2008 había vetado la primera iniciativa legislativa para proteger a los glaciares, aunque no pudo hacer lo mismo en 2010. No obstante, no constituyó un impedimento para el arreglo secreto entre el Gobierno anterior y la multinacional Chevron.

Ahora, envalentonado con los resultados electorales, el Gobierno quiere profundizar su ofensiva en beneficio de los intereses empresariales a los que representa. Para ello, el Ejecutivo preveé impulsar la iniciativa legislativa en febrero del año próximo. (LID)