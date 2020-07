Los 50 argentinos más ricos acumulan una fortuna de U$S 46.440 millones

La revista Forbes local publicó su Ranking 2020, donde confirma que los 50 empresarios y familias más acaudaladas del país, poseen una fortuna que asciende a la escandalosa suma de U$S 46.440 millones.

23 de julio

Cabe aclarar que sus abultadas fortunas no estuvieron exentas de los retrocesos en los “mercados” en 2019, esto explica para la revista una caída del 19,9 %, respecto al valor alcanzado al 31 de mayo del año pasado. Sin embargo, los 50 millonarios “originan alrededor del 14% del PBI”, por sus participaciones en las principales empresas, señala Forbes.

Los más ricos de los ricos

El empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo Pan American Energy, es el hombre más rico del país con u$s5.400 millones.

Proveniente de una familia poderosa, que se benefició en la dictadura con la estatización de deuda privada de la empresa Bridas.

En segundo lugar se encuentra el líder de Mercado Libre, Marcos Galperín con una fortuna que creció un 48%, alcanzando los u$s4.200 millones. Galperín es uno de los ganadores en la pandemia, su empresa unicornio no deja de batir récords, elevando su valor en Wall Street por encima de los u$s 50.000 millones. Con este nuevo récord en el valor de sus acciones (US$ 1.000), se convierte en la empresa de mayor valor bursátil en la historia del país, desplazando a YPF-Repsol.

El secreto de su éxito está muy ligado a recortar derechos laborales y aumentar las condiciones de explotación laboral.

El tercer lugar lo ocupa un enemigo del pueblo trabajador, Paolo Rocca, dueño del imperio Techint y con una fortuna valuada en u$s3.400 millones. Despidos en pandemia, vivir de los favores fiscales y beneficiados con la entrega de obras públicas. No importa el tinte político de cada Gobierno, Rocca supo consolidar su empresa como líder en el país con la ayuda del Estado. En plena crisis, es hora que pague un impuesto a las grandes fortunas.

Que la crisis la paguen los ricos

Los tres primeros puestos del ranking 2020 argentino suman u$s 13.000 millones, una concentración de la riqueza que explica el 27,7 % del total de lo acumulado por los participantes del listado.

En cuarto lugar, se encuentra la familia de Gregorio Perez Companc -de la alimenticia Molinos- con una fortuna de u$s 2.700 millones. Seguido por un hombre de los laboratorios, Alberto Roemmers con una fortuna de u$s 2.400. El sexto lugar es para el matrimonio de Hugo Sigman y Silvia Gold, representantes de la misma rama la de los laboratorios que se dispararon en pandemia, con una fortuna de u$s 2.000 millones.

La lista sigue hasta el puesto número 50 y contiene a los exponentes de las principales empresas del país como el constructor Eduardo Costantini (u$s 690 millones) dueño del Malba, Juan Carlos y Sebastián Bagó (u$s 660 millones); Javier Madanes Quintanilla (u$s 590 millones) de Aluar y Fate, y la familia Macri (u$s 540 millones). El inventor de Preguntados y hasta el astro del fútbol, Leonel Messi (u$s 500 millones). Los Blaquier (u$s 490 millones) de Ledesma, la cementera Loma Negra en manos de los herederos de Amalia de Fortabat, banqueros como Brito y Carballo dueños del Banco Macro.

Dentro de estos millonarios cuyas fortunas sin excepción superan los u$s 300 millones, con sus participaciones en sus múltiples empresas originan alrededor del 14% del PBI. Tienen fuerte presencia en los rubros estratégicos para la economía como la energía, las telecomunicaciones, el negocio farmacéutico, el retail y la intermediación financiera.

La fortuna que acumulan -U$S 46.440 millones- supera al monto que desembolsó el FMI. Mientras la economía no deja de caer y se adentra en una profunda crisis, las necesidades sociales agravadas por la pandemia y las repuestas para sostener los puestos de trabajo son urgentes. Sin embargo, el Gobierno no quiere afectar las fortunas de los más ricos, muchos de ellos fugadores de capitales, y de la banca privada. Pero no dudo en atacar las jubilaciones congelando la movilidad, y en permitir las suspensiones y rebajas de salarios.

No hay excusa que justifique la demora en el tratamiento legislativo de un impuesto a las grandes fortunas. El FIT presentó un proyecto para grabar a los más ricos, y destinar lo recaudado a salarios de cuarentena de $ 30.000, la compra de equipamiento médico necesario e iniciar un plan de viviendas. (LID) Por Guadalupe Bravo