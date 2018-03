Los Triaca y otro escándalo: denuncian a Mariana Triaca

La hermana de Jorge Triaca y ex directora del Banco Nación fue denunciada por una ex empleada, Carla Soto, por amenazas y malos tratos.

Carla Soto trabajaba en la red de estaciones de servicios ’Nueva Baratok’, que tiene la familia Triaca en la zona norte del Gran Buenos Aires. La misma es manejada por la hermana del ministro de Trabajo, Mariana, que además era la directora del Banco Nación.

Según contó Soto en el programa ADN de la señal por C5N, en octubre de 2016 fue despedida luego de seis años, de forma imprevista y sin la indemnización correspondiente. Por si fuera poco, el despido fue precedido por amenazas y malos tratos constantes.

Según relató Carla, el despido se produjo cuando ella se negó a renunciar para ser trasladada a otra empresa. “Ellos me pedían que yo renunciara al lugar donde estaba para ellos derivarme a otra estación. Y yo digo: ¿me pagan lo que me corresponde por todos los años anteriores? Y me dijeron que no”.

“Cuando yo pido explicaciones porque dudaba de que me dieran el otro trabajo, me dijeron: ’acordarte que sos mamá soltera’”, agregó Carla, que se dirigió al Ministerio de Trabajo a denunciar su situación. Y aseguró: “no me tomaron la denuncia por ser Mariana Triaca”.

Carla afirmó que los maltratos y el avasallamiento de derechos laborales eran una constante. “Si nos robaban, nos descontaban la plata del bolsillo”, aseveró.

En enero de este año, Sandra Heredia denunció a Jorge Triaca por maltratarla, insultarla y despedirla, también sin indemnización. Heredia además de estar en negro, había sido designada como empleada del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

El caso se convirtió en un escándalo nacional e hizo visible la hipocresía de los funcionarios de Cambiemos, quienes utilizan los cargos en pos de aumentar sus beneficios económicos. En este sentido, como había ocurrido con el blanqueo, para el oficialismo “lo primero es la familia”. (LID)