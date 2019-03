Los alimentos aumentaron 58% en los últimos 12 meses

Mientras que la inflación a nivel nacional avanzó 51,3% en los 12 meses previos a febrero, los productos de primera necesidad aumentaron mucho más.

29 de marzo

El incremento de la pobreza, que en el país alcanzó 32% para el segundo semestre del año pasado según el INDEC, tiene múltiples causas.

Algunas son estructurales y otras coyunturales, derivadas de la feroz recesión en la que el país está inmerso desde mediados del año pasado.

En este sentido, el fuerte aumento de los alimentos ha sido clave. A partir de la devaluación del peso y del incremento de las tarifas, los precios de los productos que venden supermercados y almacenes se dispararon el año pasado superando el promedio de la inflación.

En los últimos 12 meses a febrero, según el índice de precios que en Córdoba mide la Dirección de Estadística y Censos, los alimentos para consumir en el hogar se incrementaron un 60,5, según informó La Voz. A nivel nacional pasó algo parecido: la inflación avanzó 51,3 por ciento entre febrero de 2018 y el mismo mes de este año, y los alimentos y bebidas, poco más del 58 por ciento.

Las subas de los alimentos son determinantes para los indicadores de condiciones de vida, ya que sus variaciones son las que más impactan en los aumentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT), variables que determinan la línea de pobreza e indigencia, respectivamente. También impactan fuerte, en el caso de la línea de pobreza, los ajustes de las tarifas de los servicios públicos y del transporte.

Esto se debe a que en la composición del gasto de esos hogares es mucho mayor la proporción de los ingresos que se destinan a comprar alimentos y a servicios.

Silvia Quevedo, referente del Movimiento Nacional Barrios de Pie, reconoció un "notable aumento" de gente que asiste a los más de 50 centros comunitarios que la organización tiene en Córdoba capital, Río Cuarto y Villa María. "Hay un desborde que venimos advirtiendo desde hace tiempo y que se ha intensificado. Antes venían los chicos, algún abuelo; ahora, en muchos casos, son familias enteras", dijo la dirigente.

"Los jubilados que vienen a comer llegan porque realmente no les alcanza, también hay muchos chicos y chicas que comen solamente en el Paicor y, si no tienen un refuerzo, se quedan con hambre, no es un invento nuestro", denunció y agregó que "no llegan con las changas".

"La situación es desesperante, es muy grave. En barrio Yapeyú, por ejemplo, el año pasado eran 80 chicos y hoy tenemos casi 200, con el precio al que están los insumos, hacemos malabares para cocinar", explicó a La Voz.

Los alimentos que más subieron en este lapso fueron aceites (82 por ciento), carnes (66,6), pan (63,6) y leche y sus derivados (63,1), todos productos básicos, y en todos los casos con incrementos muy por encima de la inflación.