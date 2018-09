Los anuncios de Macri: reducción del Estado, retenciones a las exportaciones, refuerzo en AUH y control de precios

En un mensaje grabado, el Presidente explica su política económica y se esperan anuncios sobre un achicamiento del Estado. Dujovne hablará después.

3 de septiembre

El presidente Mauricio Macri da un discurso para anunciar cambios en su Gabinete y explicar sus nuevo plan para alcanzar el déficit cero, luego de cinco meses de corrida cambiaria con una feroz devaluación del peso y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un mensaje grabado, el mandatario anunció que achicará "a menos de la mitad los Ministerios" para enfrentar la "emergencia económica", que repondrá las retenciones a las exportaciones, que reforzará el control de precios en alimentos básicos y que reforzará la asignación universal por hijo.

"Para cubrir lo que falta, en esta transición que se ha transformado en emergencia vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir" un mayor esfuerzo, afirmó y señaló que plantearán a "aquellos que exportan en la Argentina que su aporte sea mayor".

"Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar que son más exportaciones para fomentar más trabajo. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte", dijo.

Además, confirmó que ordenó "reducir la cantidad de Ministerios a menos de la mitad".

"Tenemos que enfrentar es un problema de base de no gastar más de lo que tenemos", enfatizó el primer mandatario.

El achicamiento también comprenderá la eliminación de las figuras de los vicejefes del Gabinete de Ministros (Gustavo Lopetegui y Mario Quintana), aunque -salvo cambios de última hora- se mantendrá al jefe del mismo, Marcos Peña.

El Gobierno argentino está integrado actualmente por 22 miembros -cinco de ellos fueron creados por Macri cuando asumió en 2015-, incluidos el jefe del estado y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que a su vez es la presidenta del Senado.

Para realizar este reajuste, en el marco de una drástica reducción del déficit público a menos de una cuarta parte de lo pactado en su día con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que era del 1,3%, Macri mantuvo durante este sábado y domingo en la residencia de Olivos una frenética jornada de reuniones maratonianas, donde circularon nombres, renuncias, cambios y marchas atrás. Entre los que decidieron no aceptar los ofrecimientos de Macri, según los trascendidos, estuvieron el radical Ernesto Sanz a quien le habrían ofrecido una cartera fusionada de Defensa y Seguridad, el ex titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a quien le propusieron suplantar a Faurie en Cancillería, y el economista del PRO, Carlos Melconian, quien luego de una larga charla con el Presidente, habría decidido rechazar sumarse al equipo porque no aceptaron sus condiciones.

A continuación, el listado de las carteras que se verían afectadas por los cambios.

Hacienda, con Nicolás Dujovne confirmado, absorberá Energía, cuyo titular hoy es Javier Iguacel.

Producción, a cargo de Dante Sica, integrará una cartera con Trabajo y Agroindustria. Jorge Triaca se mantendría al frente del área laboral. Luis Miguel Etchevehere, en cambio, daría un paso al costado ante el recorte de poder. También podría sumarse el área de Turismo.

Desarrollo Social y Salud. El domingo a la noche se barajaba la posibilidad de una fusión, aunque no estaba confirmada. Se da por hecho que el área de Carolina Stanley incorporará el sector de Seguridad Social (ANSES). Salud hoy está bajo el mando de Adolfo Rubinstein.

Educación, conducido por Alejandro Finocchiaro, sumará las áreas de Cultura y Ciencia y Tecnología. Se especula con que Pablo Avelluto continuará en Cultura. Lino Barañao dejaría su cargo en Ciencia.

La Jefatura de Gabinete absorbería Medio Ambiente, Modernización y Medios. Si bien el cuestionado Marcos Peña continuará como jefe de Gabinete, las salidas del tándem Mario Quintana y Gustavo Lopetegui de esta cartera marcan cierto debilitamiento de él en la mesa chica. Allí ganaría peso Andrés Ibarra (hoy en Modernización) como vicejefe de Gabinete.

Transporte, con Guillermo Dietrich, seguiría como uno de los ministerios fijos.

Interior, comandado por Rogelio Frigerio, quedará fortalecido ante tantos cambios.

Seguridad por ahora continuará como un ministerio independiente, con Patricia Bullrich.​

​Justicia también seguiría igual que ahora, con Germán Garavano a la cabeza.

Defensa continuaría como ministerio independiente, con Oscar Aguad.