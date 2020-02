Los buitres celebran: el Senado aprobó el proyecto de ley de deuda por unanimidad

La Cámara Alta aprobó el proyecto con 65 votos a favor, sin votos en contra, ni abstenciones. Así, hay luz verde para que el Ministerio de Economía comience la reestructuración de la deuda.

5 de febrero

El proyecto de ley de Restauración de la Sustentabilidad de la Deuda Pública Externa se aprobó este miércoles en el Senado con amplio apoyo de la oposición. Hubo 65 votos a favor, sin voto negativos, ni abstenciones.

El proyecto de Guzmán otorga facultades al Ministerio de Economía para iniciar la reestructuración de la deuda.

En el artículo tercero se faculta a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”. Es decir, que se otorga a los acreedores la posibilidad de recurrir a tribunales extranjeros en caso de litigio. Los especuladores hicieron grandes negocios con el endeudamiento argentino, pero regirán las reglas de los países imperialistas.

La sesión fue presidida por la titular provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).

Por el oficialismo, el exjefe del peronismo en la Cámara alta y actual titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, señaló que “el endeudamiento, tal como está, es insostenible”, y que “todas las discusiones sobre programas macroeconómicos” deberán esperar “hasta saber qué recursos de vencimientos haya por delante”. También afirmó que el Gobierno quiere reordenar la economía “en un proceso virtuoso, inclusivo y sostenible”.

Por su parte, Rodríguez Machado (Córdoba) de Juntos por el Cambio declaró que la decisión de su bloque implica “aportar sin dar poder absoluto, supremo o excesivo”, criticó al Ejecutivo por los pocos funcionarios enviados a explicar la ley.

La legisladora cordobesa indicó que Mauricio Macri asumió “súper fuera” del mercado por default y le dijo al kirchnerismo “Probablemente ustedes no consideren prudente la forma de pago de deuda pendiente, pero asumimos con deuda impagable, procesos pendientes que nos embargaron la Fragata Libertad, miedos a embargar embajadas”.

A pesar de las declaraciones cruzadas tanto oficialistas como opositores en la Cámara Alta votaron a libro cerrado el proyecto de ley porque coinciden en pagar la deuda.

Sólo el Frente de Izquierda rechazó el proyecto de ley en el Congreso. El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño (PTS-FIT) declaró en el debate que la prioridad del gobierno “claramente es negociar, hablar con los bonistas. Llevar adelante una negociación de la que no conocemos absolutamente nada. Insisto no somos parte de este acuerdo, de este pacto que tiene los bloques mayoritarios para legitimar y legalizar esta estafa, que no solamente tiene que ver con y los bonistas privados sino que tienen que ver con el acuerdo y el pacto con el Fondo Monetario Internacional”.

Este martes con la deuda bonaerense quedó en evidencia que los buitres van por todo y que el Gobierno está dispuesto a pagar sin investigar las irregularidades del endeudamiento macrista que tanto denunciaron cuando estaban en la oposición.

Del Caño afirmó que “es fundamental lo que planteamos del Frente de Izquierda, que tiene que ver con otro orden de prioridades. Es poner todos los recursos del país en función de la necesidad del pueblo. Y eso comienza con nuestro planteo de rechazar esta deuda. Planteamos que en primer lugar se investigue. Acá se está planteando votar a libro cerrado. Se pide que votemos darle prerrogativas al Poder Ejecutivo sin investigar absolutamente nada de este endeudamiento, que para nosotros es fraudulento”.