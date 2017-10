Los economistas se muestran "preocupados" por "el régimen inflacionario" en la Argentina y apuntan a la política fiscal de Macri

"Queda muy claro que cuesta mucho bajarla del 1,5%", sostuvo Luis Secco. Para su colega Rodolfo Santángelo la Argentina "está en un régimen inflacionario del que no se sale" y lo ubicó en torno al 19% o 21% anual. En los primeros 9 del año la suba de precios acumula 17,6% y ya quebró la meta oficial

13 de octubre

Luego de que el INDEC difundiera que la inflación oficial de septiembre fue 1,9%, los economistas cuestionan la política fiscal que está implementando el Gobierno.

El economista Luis Secco, por ejemplo, aseguró que "cuesta mucho" bajar la inflación del 1,5% mensual "con la actual política fiscal" y vaticinó que el año que viene tampoco se cumplirá la meta que trazó el Banco Central.

"La inflación es tal vez el desafío más grande que le queda al Gobierno por delante. Me parece que queda muy claro que cuesta mucho bajarla del 1,5% con la actual política fiscal", sostuvo Secco.

En declaraciones al portal ambito.com publicadas este viernes, Secco aclaró: "Hablo de política fiscal y no monetaria, porque básicamente cuando un país tiene diez años de inflación de dos dígitos, cercana al 20%, no hay que salir a buscar por otro lado que no sea el Fisco”, dijo.

"Y el Fisco va a ir consolidándose lentamente, incluso en el escenario de cumplir con el esquema fiscal trazado por el Gobierno", añadió.

A su criterio, "el año que viene el mercado está esperando una tasa de inflación, de vuelta, por encima de la meta del Banco Central. Creo que vamos a estar en una inflación del orden del 17% o 18%", indicó.

Y no fue el único que alzó la voz en torno a la cuestión.

El economista Rodolfo Santángelo advirtió este viernes que la Argentina "está en un régimen inflacionario del que no se sale".

Para Santangelo, la situación es "para estar preocupados y no sorprendidos".

"La Argentina está con un régimen inflacionario que es del 19%, 20% ó 21% anual. Hay que hacer algo más fuerte que solo manejar la tasa de interés si es que queremos ir hacia un porcentaje más bajo. Ese algo es la política fiscal", consideró y coincidió con Secco.

Con el 1,9% de inflación en septiembre, en lo que va de 2017 ya se lleva acumulada una suba del 17,6%.

En los primeros 9 meses del año, ya se superó la meta fijada por el Banco Central.

En declaraciones radiales, Santangelo indicó que "como no tenemos un menor déficit fiscal, tenemos una mayor tasa de interés. El shock monetario es costoso para el sector privado, que se tiene que endeudar. Y es costoso también para el Gobierno, sobre todo, para el Banco Central que es el mayor deudor en pesos".

"La macroeconomía, lamentablemente, no la podemos subestimar, más allá de que en este ambiente de optimismo político, de optimismo financiero, de optimismo sobre inversiones de largo plazo, parece que vienen los macroeconomistas a escupir el asado", añadió.

A su criterio, "la estabilidad monetaria para las inversiones es un requisito fundamental. A mi me gusta más la estrategia que primero corrige la situación fiscal y trata de bajar la inflación”, señaló.

Para Santangelo, "ganar la elección no significa que la política económica esté bien". (Iprofesional)