Los gobernadores coincidieron con Macri: “Equilibrio fiscal y el esfuerzo de todos”

La frase es de Juan Manuel Urtubey, gobernador peronista de Salta. Pero las negociaciones aún no están cerradas. Tras la reunión de Macri y los gobernadores hubo conferencia. Qué dijeron.

11 de septiembre

En la tarde de este martes, se realizó la esperada reunión entre los mandatarios provinciales y parte del gabinete nacional. Primero se reunieron con Frigerio en el Consejo Federal de Inversiones, con la presencia de casi la totalidad de los gobernadores incluida Alicia Kirchner. Por la tarde participaron de una charla y foto con Macri, de la que se ausentaron Alicia Kirchner (que había estado en la negociación con Frigerio), así como Carlos Verna (La Pampa) y Alberto Rodríguez Sáa (San Luis).

El objetivo de la reunión fue discutir cómo garantizar la aprobación del Presupuesto 2019, que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso.

Macri y el peronismo discuten un ajuste de $ 500.000 millones, a tono con los pedidos del FMI. Las provincias serían encargadas de realizar un ajuste por $ 100 mil millones, mientras que el gobierno nacional llevaría adelante el recorte restante.

La jornada de hoy fue un mensaje político pero también económico, ante la situación de los mercados y el dólar. Aunque dieron un paso en la negociación, no se puede decir que el pacto está cerrado. Aún discuten la "letra chica" sobre cómo se repartirán los costos políticos y económicos, que de cualquier manera pagará el pueblo trabajador.

Así lo confirmaron en conferencia de prensa miembros del gabinete y representantes de las provincias. Fue pasadas las 18hs, con la presencia de Rogelio Frigerio (Ministro del Interior), Nicolás Dujovne (Ministro de Economía), Juan Manuel Urtubey (PJ Salta), Omar Gutiérrez (MPN Neuquén) y Gustavo Valdez (Cambiemos Corrientes).

Frigerio abrió la conferencia asegurando que “hemos encontrado el acompañamiento de los gobernadores al Presupuesto”.

Dujovne aseguró que “la reunión es el broche de un trabajo que venimos haciendo dos o tres meses, con los ministros de Economía y los gobernadores, sobre cómo encarar el presupuesto 2019 sabiendo que es un año vital para reducir déficit, y que la Nación necesitaba el acompañamiento”. Dujovne resaltó el consenso con los gobernadores: “hemos trabajado como un equipo, entre nosotros pero también con miembros oficialismo y oposición. Hemos logrado el entendimiento con la oposición de alcanzar equilibrio presupuestario”.

Confirmó además que el proyecto será presentado el día 14 para su posterior debate en el Congreso.

Luego fue el turno de Urtubey, como parte de los gobernadores peronistas. “Hay un consenso en que el gobierno debe tener Ley de presupuesto, que debe ser con equilibrio y que debe ser con el esfuerzo de todos. Hablábamos de 1,3%, hoy estamos discutiendo de acelerar ese camino y eso va a requerir el esfuerzo de todos. El debate se dará en las dos cámaras. Lo que hemos planeado los gobernadores es el marco de consenso político para lograr un presupuesto equilibrado”.

Valdes, gobernador de Corrientes, aseguró que “hay una crisis pero la estamos enfrentando entre todos”.

Uno de los que se mostró más contundente con el acuerdo fue Gutiérrez. El gobernador neuquino aseguró que “todos estamos de acuerdo que sea de equilibrio fiscal. En mi provincia lo estamos haciendo, logrando el equilibrio. Esto nos da tiempo para tener una Ley ampliamente consensuada y que su trámite sea agilizado en el Congreso. No tenerla sería un golpe institucional que no sirve a ninguna provincia”. La palabra no pasó desapercibida.

Al cerrar la conferencia, Frigerio destacó el acuerdo, ya que servirá “para dar señales para dar certidumbre a los mercados”, en alusión a la crisis económica y financiera que está sufriendo el país. (LID)