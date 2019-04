Los medios extranjeros ya no le creen a Macri y auguran otro default

Forbes y Financial Times remarcan que el mandatario argentino cae en las encuestas, que la inflación es muy alta y que el régimen cambiario está roto.

20 de abril

La revista estadounidense Forbes publicó un artículo sobre el futuro de la economía argentina bajo la conducción de Mauricio Macri y planteó que el mandatario está "desvaneciéndose". "Si las elecciones se celebraran hoy, pierde contra todos los candidatos", asegura la nota.

"¡Prepárate para otro default de Argentina! El presidente Mauricio Macri se está deslizando más en las encuestas y la inflación es ridículamente alta, ahora más del 51 por ciento anualizada. Argentina se enfrenta a una ‘Macrisis’, como lo llamó un administrador de fondos, agrupando las palabras Macri y crisis en una sola", dice el artículo firmado por el consultor de negocios Kenneth Rapoza. En la nota consideran que el nuevo anuncio traerá "volatilidad, oportunidades para los especuladores y sufrimiento para la gente real".

El artículo señala el reciente índice de inflación de 4,7 por ciento en marzo y de 54,7 por ciento en un año. "Es casi el doble de lo que era hace dos años cuando el peso argentino perdió la mitad de su valor. El peso ahora cotiza a 42.36 por dólar", recuerda. Por eso señala que "si la inflación no cae, y rápidamente, las probabilidades de reelección de Macri son sombrías".

La revista estadounidense sostiene que si las elecciones presidenciales fueran hoy se impondría la ex presidenta Cristina Kirchner. Considera que CFK sería elegida "porque los votantes odian al Fondo Monetario Internacional" y rechazan los ajustes hechos a pedido del organismo. Para Rapoza, según una encuesta de Sinopsis, Macri perdería también contra Roberto Lavagna y Sergio Massa.

"Me gusta Macri, pero no va a ganar. Kirchner o alguien de su partido ganarán", dijo a Forbes Luis Maizel, de LM Capital Group en San Diego. "Los votantes sienten que el gobierno de Macri no los entiende y, debido a eso, la izquierda volverá a surgir y luego, dentro de cinco años, volverán a defaultear", planteó.

El Financial Times dedicó un artículo a la situación de la economía del país. Bajo el título "El régimen cambiario argentino está roto", los economistas Marcos Buscaglia, Miguel Kiguel, y Eduardo Levy Yeyati plantearon que "la Argentina está atrapada en un círculo vicioso".

"Bajo las actuales reglas minimalistas y mal diseñadas, el Banco Central enfrenta dos opciones igualmente indeseables: tolerar la inestabilidad de la tasa de cambio disruptiva que en última instancia derrota los objetivos estabilizadores del programa o recurrir a tasas de interés insosteniblemente altas para intentar una defensa condenada de la moneda, profundizando la recesión", señalaron.