Los números de la economía que Durán Barba sugirió ocultar

El asesor de Cambiemos le prohibió a los candidatos hablar de la situación económica. La alta inflación, la desocupación y la pobreza se taparán con frases de optimismo y esperanza.

25 de julio

Durán Barba el asesor principal de Cambiemos ordenó a los candidatos del oficialismo no hablar de economía.

El spot de Cambiemos cierra con la gobernadora María Eugenia Vidal, que afirma “tenemos un gran desafío. Tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible”.

Los candidatos del oficialismo cumplieron al pie de la letra los consejos del asesor ecuatoriano, ninguno explica el estado actual de la economía, no hay promesas de segundo semestre ni lluvia de inversiones y les piden a los votantes tener esperanza porque quizás están en el sector que “aún no les llegó el cambio”.

Las seis principales cifras de la situación económica:

Desocupación

En el primer trimestre de 2017 la desocupación subió a 9,2 %, según informó el Indec. Proyectado a todo el país se estima que son 1.700.000 de personas que no tienen trabajo y buscaron, pero no encontraron. En el conurbano bonaerense es más alarmante la situación y alcanza al 11,8 %, que representan 639.000 personas.

Más de 3,5 millones de personas activas tienen problemas de empleo ya sea por estar desocupada o porque trabajan menos horas de lo que quisieran, y de esa totalidad sólo en el Gran Buenos Aires se concentran 1.281.000 personas.

El trabajo en negro, herencia k que se mantiene, afectó al 33,3 % en el primer trimestre del año.

Pobreza

En el segundo semestre de 2016, el 30,3 % de la población está en la pobreza de acuerdo a su nivel de ingreso, que representa 12,5 millones de pobres si se proyecta a todo el país. En tanto, el 6,1 % es indigente, que alcanza a 2,5 millones de personas, según datos de INDEC.

El kirchnerismo manipuló los datos del Indec e interrumpió la publicación de pobreza del organismo por eso no es posible comparar con el último dato publicado. Sin embargo, un informe de la UCA estimó que desde la asunción de Cambiemos aumentaron los nuevos pobres 1,5 millones, llegando a 13 millones, un 32,9 % de la población.

Salarios

La mitad la población recibió ingresos menores a $ 10.000 mensuales, según el INDEC durante el primer trimestre de 2017. Para ese período el valor de la canasta básica para no ser pobre de una familia tipo era de $ 14.090,52.

El poder adquisitivo de los salarios en 2016, en promedio, cayó un 6 %, pero hubo sectores como en explotación de minas y canteras que llegó al 13 %.

El Gobierno quiso establecer la pauta salarial en 17 %, acorde a su meta oficial de inflación, pero los paros docentes, las movilizaciones en varios gremios subieron ese porcentaje. Las paritarias cerraron alrededor del 25 % y hubo casos como en aceiteros que acordaron por el 31,6 %.

Según Cambiemos en estos meses el salario real se recuperó, pero lo cierto es que lo perdido el año pasado ya no vuelve. Miguel Bein, economista, declaró al diario Clarín que este año sólo se recuperarán entre 2 y 3 puntos del poder adquisitivo.

Inflación

La meta de inflación oficial ronda el 12 al 17 %. Sin embargo, los diarios publicaron que Macri reconoció que el porcentaje está atrasado tres meses.

En junio la inflación fue del 1,2 %, según la primera publicación del nuevo IPC Nacional, que midió la evolución de los precios en 39 aglomerados urbanos del país, del Indec. En el primer semestre la suba de precios acumulada llegó al 11,8 %.

Para julio son varias las consultoras que calcularon que la inflación rondará el 2 % por los incrementos de las naftas, expensas, prepagas, cigarrillos, vacaciones, y la suba del dólar que presionará los precios. Ayer volvió a escalar y se ubicó en $ 17,82, un nuevo máximo histórico. La inflación anual se proyecta superará el 20 %.

Deuda

En el primer año de Gobierno de Macri, la deuda externa creció U$S 22.048 millones hasta los U$S 192.462 millones, que significa una suma del 13 % respecto a 2015, según el Indec.

Según datos del Ministerio de Hacienda los intereses de la deuda fueron por $ 111.261 millones en el primer semestre, un 70 % más de lo que se pagó el año pasado.

Crecimiento económico

La economía cayó en 2016, mostró cierta mejora a fin de año, volvió a descender en el primer bimestre de 2017 y en marzo y abril subió levemente.

Según el Indec, la actividad económica creció 0,6 % frente al mismo mes del año pasado, mientras en la comparación con marzo se mantuvo sin variación.

En los primeros cuatro meses de 2017 el crecimiento fue sólo de 0,4 % en comparación con enero-abril de 2016.

La mejora tampoco llegó a todos los sectores, la industria y el comercio continúan en retroceso.

Cambiemos tiene poco resultado positivo de la economía para mostrar. Macri durante un acto en la Matanza afirmó que "hay gente a la que todavía no le ha llegado el cambio", en su término “gente” esconde que no fueron personas sueltas lo que aún padecen su ajuste. Se trata de los trabajadores y los sectores populares, mientras que el sector acomodado que “cambió” y está pidiendo más son las patronales del campo, beneficiados por la devaluación y la eliminación de retenciones; el sector financiero, que aprovecha las altas tasas de interés y el endeudamiento para hacer negocios; y las energéticas, que fueron premiadas con las subas de tarifas. Las frases positivas del Gobierno acompañarán la campaña, por ahora, no tienen más para ofrecer. (LID)