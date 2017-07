Los “paladines de la moral”

“Inhabilidad moral” es la figura que permitió montar el circo con la supuesta intención de remover de su cargo a Julio De Vido.

27 de julio| |

El mecanismo es repetido y el objetivo siempre el mismo. Desviar la atención y mantener al “publico” entretenido. Mientras tanto, afuera del Congreso la Policía de la Ciudad reprimía (nuevamente) a los trabajadores despedidos ilegalmente de PepsiCo, quienes junto a legisladores y dirigentes del FIT y Organizaciones Sociales intentaban presentar un proyecto de ley buscando la expropiación de la fábrica.

No es el objetivo ahondar en los desastres que se intentan “tapar” con este tipo de movidas mediáticas. En esta oportunidad vamos a hablar de la hipocresía con la cual los “paladines de la moral” intentan actuar como juez, siendo en este caso parte.

El proyecto con el cual se intentó la remoción del diputado por el FpV fue redactado por su par de Cambiemos Silvia Lospennato (quien llego al Congreso en reemplazo del exiliado Fernando Niembro). Entre los firmantes del mismo se destacan los diputados Eduardo Amadeo, Sergio Buil, Pablo Torello y Waldo Wolff. Todos del bloque Cambiemos quienes acumulan diversas denuncias en su prontuario. Repasemos:

Eduardo Amadeo

En 1991 fue electo diputado nacional y se desempeñó como presidente de la comisión de Educación, desde donde impulsó la Ley de Educación Superior. Normativa que desligó al Estado de su deber de garantizar la educación pública, permitiendo la flexibilización laboral de los docentes, el crecimiento de la deserción y la reducción de las partidas para investigación.

En 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem tuvo a su cargo la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Hoy aún se investiga una trama de corrupción con el otorgamiento de subsidios de parte de la Secretaria de Acción Social a través de la Agrupación “Menem 95”que apoyo la reelección del ex Presidente.

Durante el Gobierno de la Alianza, siguió al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y fue denunciado por “malversación de caudales públicos y mal desempeño de sus funciones”

En 2002, como vocero presidencial de Eduardo Duhalde y vicejefe del Gabinete de Ministros de la Nación cosechó una denuncia por “incitación a la violencia” a raíz de sus declaraciones sobre los cortes de ruta en Cutral-Có.

La denuncia más reciente y resonante es la que salió a la luz hace solo algunos meses. En este caso es una denuncia penal por recibir contratos millonarios por parte del Estado, ya que como presidente de dos ONG (asociación civil Observatorio Social y Asociación Argentina de Políticas Sociales) recibió por parte del Gobierno porteño una suma de 4,5 millones de pesos entre 2005 y 2015. Como yapa, también recae sobre Amadeo en conjunto con Luciano Laspina (diputado Pro por Santa Fé) una imputación por “tráfico de influencias” en la compra de armas a los Estados Unidos por un valor de 180 millones de pesos.

Las “influencias” entre las relaciones Argentino-Norteamericanas tienen una explicación.

Amadeo como miembro de las Sociedades de las Américas y director de “The American Society of the River Plate” intercedió a comienzos del 2001 para que Domingo Cavallo vuelva a ser titular del Ministerio de Economía y actuó como anfitrión de los principales referentes de los bancos Extranjeros (JP Morgan; Credit Suisse; Citibank, etc) ideando así el nefasto Megacanje, operatoria que significo la evaporación de las reservas del Banco Central previo a la crisis.

Sergio Buil

Sergio Buil, Hoy diputado por Cambiemos, firmante del proyecto de Lospenatto y ayer ex Intendente de Rivadavia (Provincia de Bs. As.) en la mira por la construcción de la Terminal de Ómnibus de dicha localidad.

Una supuesta falta de transparencia en los números de la gestión municipal apunta contra Sergio Buil, especialmente por la demorada construcción a la que hacemos referencia.

La denuncia por la terminal inconclusa radica en que la misma tiene “plazos muy superiores a los previstos y subejecuciones presupuestarias”. Luis Santos, concejal denunciante demuestra que estamos hablando de "una obra que en 2010 se estimaba que iba a costar $1.988.770,82 al día de la fecha pero 5 años después y con la obra sin terminar, lleva gastada $6.847.169,15. El monto original se multiplicó por tres".

Pablo Torello

Diputado por Cambiemos y socio del presidente Mauricio Macri en la “sospechosa” compra de terrenos dentro del Chaco salteño, un espacio que suele estar en el ojo de la tormenta por el avance de la frontera agrícola, los desmontes y los desalojos de comunidades locales.

La compra quedó registrada en la cédula parcelaria 5.465 del catastro salteño y estuvo integrada por 10 socios. Además del presidente, en el documento figuran Nicolás Caputo y el diputado en cuestión, Pablo Torello.

Existe una enorme diferencia entre el valor notificado por el mandatario en la DDJJ y el precio que figura en la cédula parcelaria. 334.364,10 pesos es el valor que según el actual presidente posee su participación del 18.69% sobre un lote de 373 hectáreas en el departamento salteño Rivadavia. Sin embargo, en los documentos revelados, ese porcentaje figura con un precio de 350 mil dólares.

Waldo Wolff

El sionista Waldo Wolff, ex DAIA y actual diputado por Cambiemos cuenta en su haber con una investigación penal en su contra por supuesta traición a la patria adjudicando presuntos vínculos con fondos buitres estadounidenses para iniciar una campaña contra el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

Como si fuera poco, también está salpicado por la causa de los Panama Papers por su participación como director y tesorero en Massparking C.A.S.A. una sociedad inscripta en dicho país. (LID)