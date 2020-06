Lozano: "La expropiación de Vicentín está abierta y puede sumarse capital privado"

El director del Banco Nación explicó el impacto de la medida y adelantó el futuro la compañía. Fue clave en las denuncias contra el gigante agroexportador.

9 de junio

Al menos dos elementos terminaron de sellar la suerte de Vicentín. Y las causas irían más allá de los objetivos enunciados por el Presidente vinculados a la preocupación del gobierno por garantizar la "soberanía alimentaria". En primer lugar, la caída de un 18,7% en mayo del ingreso de divisas en el complejo agroexportador agravó las presiones sobre el dólar y aceleró los controles sobre los importadores.

Pero también jugaron un papel importante las denuncias desde enero del director del banco Nación, Claudio Lozano. En varios informes apuntó contra los supuestos vínculos del gigante agroindustrial con la gestión de Cambiemos y presuntas "maniobras fraudulentas" para beneficiarse de créditos estatales, declararse en quiebra y exteriorizar activos. Eso combo habría convencido a Alberto Fernández de intervenir uno de los principales exportadores agroindustriales y uno de los máximos "fabricantes" de dólares .

"No soy el autor (de la medida), vengo batallando desde que ingresé al directorio del banco Nación contra el fraude y la connvivencia con el gobierno anterior, que transformó al banco en una caja del grupo Vicentín", disparó Lozano en una entrevista con iProfesional. "La empresa va a ser compartida con otros sectores, puede haber capital", estimó.

Luego de proponer su estatización en una carta publicada la semana pasada, el economista apareció este lunes como una de las principales fuentes del informe técnico del DNU para controlar el grupo a través de YPF.

¿Qué impacto económico tiene la intervención del grupo Vicentín?

La medida se toma en un marco de irregularidad absoluta que se planteó la situación de Vicentín. En la práctica es un grupo empresario que ha tenido desarrollo formidable, apalancado en créditos y terminó estafando a sus trabajadores, pequeños y medianos productores y la banca publica. Este grupo empresario tiene una posición importante en el comercio exterior, la cadena alimentaria y la oferta de divisas. Dada la maniobra fruadulenta del grupo, se abría la puerta a una mayor concentración y extranjerización, sea a manos de Glencore, Cargill o Dreyfus. La situación se ve agravada por el concurso de acreedores que se venía postergando por la pandemia y ponía en crisis al grupo.

¿Qué busca el gobierno con esta medida?

En ese contexto se decidió preservar la continudiad empresa y por lo tanto la situación de trabajadores y meter el Estado es tener una presencia importante en el control sobre el mercado de divisas, el comercio exterior de granos y la continuidad de los puestos de trabajo.

¿Es importante Vicentín en la generación de divisas?

Si tomás el comercio de granos, está entre las primeras 10 que concentran el 90% del complejo agroindustrial. Con el 10%, ocupó en 2019 el primer lugar de las 200 firmas cerealeras. Obviamente esto le otorga al Estado un papel relevante en comercio exterior y oferta de divisas, y claramente en el comercio exterior de granos. Vicentín no era la excepción de la triangulacion de la venta al interior de grupos empresarios, dominantemente extranjeros y locales. Esto hacía que se pierda recaudacion en materia de retenciones y divisas alojadas en el exterior. Indudablemente, el manejo de un grupo con puertos y capacidad de ofrecer granos en proporción importante contribuye a blanquear el mercado y su regulación.

¿Por qué se toma la decisión ahora?

Nosotros hicimos una declaración pública con multiples actores dentro de la coalición y sectores ajenos, y ha tenido un respaldo masivo, incluso de pequeños y medianos productores agropecuarios. La medida goza de mucho consenso, más allá de que la asociación con una expropiación o una estatización. No se trata de una expropiacion en una situación formidable, acá hay estafa al crédito público, trabajadores, productores y el riesgo de perder activos. Si no se intervenía se pondrían perder en manos de capital extranjero. Es racional y seria la decisión, se pone a controlarla a un técnico especializado en tema agropeciuarios del INTA y a YPF Agro, una rama de la petrolera vinculada al sector.

Pero Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto para expropiarla, ¿vamos a un modelo similar al de la reestatización de YPF?

Hay una intervención y un proyecto que la declara de utilidad pública sujeta a expropiación. La figura va a ser compartida con otros sectores, puede haber capital (privado). Hay una parte de la deuda que está en manos de productores agropecuarios y cooperativas, puede ser una empresa mixta donde participen esos sectores junto al Estado. Nosotros propiciaríamos una empresa pública no estatal, con el Estado en manos del control mayoritario y la participación de acopiadores y trabajadores. Una gestión fuertemnte profesionalizada, de los que tienen formación. Me parece que la figura está abierta todavía, sera cuestión de discutirla, no participé del debate.

¿Usted es el principal impulsor de la expropiación?

No me considero el autor o el principal promotor, vengo batallando desde que ingresé al directorio del banco Nación. Denuncié fraude y connvivencia con el gobierno anterior, que transformó al banco en caja del grupo Vicentín y hemos alertado que esto no podía abandonarse al devaneo de la Justicia y los negocios porque el resultado hubiese sido una mayor extranjerización. (IProfesional) Por Juan Manuel Barca