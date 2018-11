Luego de arañar los $ 40, el dólar cerró con una leve baja de 39 centavos

La divisa norteamericana bajó 39 centavos este martes, luego de rozar los $ 40 en la jornada previa. El segmento minorista se vendió a $ 39,58 anotando la primera jornada en baja tras cinco subas consecutivas.

28 de noviembre

En el día de ayer la cotización del dólar registró una leve baja y para el segmento minorista el tipo de cambio para la compra se vendió a $ 37,64 y el tipo de cambio vendedor fue de $ 39,58 según los datos del BCRA.

La baja de 39 centavos alejó por el momento a la cotización del dólar de los $ 40. Sin embargo, es claro que la transitoria pax cambiaria habría llegado a su fin. La jornada también estuvo signada por una baja de la divisa en distintos países de la región como Brasil (-1,6 %) y México (-0,7 %).

En el segmento mayorista la divisa cedió 50 centavos a $ 38,55 en una jornada impactada por la depreciación del dólar en la región. Mientras el dólar informal blue vendedor finalizó a $ 38,50, retrocediendo 50 centavos, y el “contado con liqui” aumento 70 centavos a $ 36,14.

En la aspiradora diaria de pesos con Leliq el BCRA colocó $ 140.075 millones convalidando una tasa promedio de 61,25 %, la primera suba luego de quince licitaciones en baja.

Desde el ministerio de Hacienda confirmaron la licitación den Letras del Tesoro en Pesos y en Dólares a 193 y 116 días, y también Bonos del Tesoro Nacional en pesos (BOTE), a tasa fija, que vencen el 21 de noviembre de 2020.

Tal como veníamos advirtiendo desde este medio la reciente pax cambiaria pendía de un hilo, ya que el nuevo esquema monetario que implemento Sandleris y diseño el FMI no resolvió ningún problema de fondo. La super tasa de interés, no ha detenido la inflación, y sólo atrae nuevos capitales especulativos. En una semana atravesada por la cumbre del G-20, que comenzó con una marcada volatilidad, desde el BCRA confirmaron que el viernes no habrán operaciones cambiarias y el cierre el día jueves de los mercados será a las 13 hs. (LID)