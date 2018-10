Macri: "A pesar de la crisis, no cambiamos las reglas, no venimos con corralitos, confiscaciones ni cepos"

El Presidente aseguró que se debe llegar al 2030 con 40 mil empresas que envíen productos al exterior. Hoy hay 9 mil. Estuvo conciliador con Carrió.

11 de octubre

Luego de la polémica por el gas y la interna con la diputada Elisa Carrió, el presidente Mauricio Macri volvió a hacer declaraciones públicas este jueves en un acto en el que se mostró conciliador con la líder de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos al destacar el compromiso que ella tiene junto al Gobierno en el programa Argentina Exporta.

El Presidente tomó la palabra en el lanzamiento del plan estratégico de Argentina Exporta, con el objetivo de impulsar las ventas al exterior de todos los sectores productivos del país.

"Sentimos que este no es solo un sentimiento del gobierno, sino de Cambiemos, por eso la doctora Carrió ha viajado por todo el país", afirmó Macri, al encabezar el acto desde el Centro Cultural Kirchner (CCK), en presencia de la diputada, que minutos antes volvió a reclamarle el reemplazo del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Lo cierto es que cuando se cruzó con Carrió, quien estaba en la primera fila, le dio un beso en la mejilla y no hizo comentarios. Fue el primer encuentro entre ambos luego del cortocicuito que se inició con los despidos de tres funcionarios de la AFIP y continuó con el affaire Garavano. Lilita llegó a decir que había "perdido la confianza" en el primer mandatario aunque luego le bajó -un poco- el tono a sus dichos. Este jueves insisitió: "Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a Garavano".

"A pesar de la crisis, no cambiamos las reglas, no venimos con corralitos, confiscaciones, cepos; mantuvimos el rumbo y la convicción de este camino, siendo parte del mundo, trabajando en equipo, diciendo la verdad, apostando a la transparencia. Cada uno hace su tarea, no más bolsos, no más cosas raras. Queremos ser parte todos orgullosos de una Argentina que progresa", planteó Macri.

"Siento que estamos pasando esa prueba, y no hemos cambiado el rumbo; cada tormenta, obstáculo, marca que tenemos una fortaleza que no conocíamos, una resiliencia que crece", afirmó.

Luego, añadió: "Estamos empezando a aprender que no podíamos vivir del Estado ni gastar más de lo que tenemos". A pesar de esta referencia a cuidar los gastos, no hizo mención a la marcha atrás al nuevo tarifazo al gas.

Argentina Exporta

Durante el evento que se realizó en el CCK, el jefe de Estado aseguró que la Argentina deberá contar con 40 mil empresas exportadoras para 2030, muy por encima de las 9 mil que lo hacen en la actualidad.

"Hoy, menos del 1% del total de las empresas de este país exporta. Son unas 9 mil. Queremos llegar a unas 40 mil exportadoras para 2030", enfatizó el Jefe de Estado.

Según Macri, "podemos hacerlo. No tenemos problemas de falta de conocimiento ni diversificación".

También, el Presidente resaltó que en el Gobierno están "fanatizados por la simplificación de los trámites" y saben de la "necesidad de ponerle un límite a los impuestos".

Macri disertó en la presentación del programa "Argentina Exporta" en el Centro Cultural CCK.

A su vez, el Presidente garantizó hoy que el Gobierno buscará "fortalecer la capacidad exportadora" de las pymes, para que ese sector empresario "pueda desarrollarse".

"Fortaleciendo la capacidad de exportar, vamos a ayudar muchísimo a que la la gran familia pyme pueda desarrollarse y generar miles de oportunidades para todos", sostuvo el Jefe de Estado.

Según Macri, "necesitamos más pymes, más emprendedores. Necesitamos incentivarlos. Creemos en su capacidad de innovar. El empleo que generan las pymes en el país, que es mucho, no alcanza. Por eso nos comprometemos a ayudarlos a crecer".