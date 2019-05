Macri cargó contra la resolución de la Corte sobre CFK: “Queremos que no haya impunidad”

El presidente estuvo en Corrientes y junto al gobernador Gustavo Valdés recorrió el Parque Ecoturístico Iberá. Desde allí aseguró: “No es lo que vinimos a hacer, pero estamos trabajando en los cimientos”. Y envió un mensaje a los jueces de la Corte Suprema que pospuso el juicio a Cristina por la causa Vialidad.

15 de mayo

Luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera posponer el juicio contra Cristina por la causa Vialidad por 4 votos a 1, el Gobierno salió a criticar la resolución públicamente. Primero fue Marcos Peña, quien aseguró que la decisión genera una "sensación de impunidad" y que los jueces se rigen por encuestas. Pero luego fue el turno de Mauricio Macri, quien aprovechó su paso por la provincia de Corrientes para enviar un mensaje a los magistrados.

De recorrida con el gobernador Gustavo Valdés por el Parque Ecoturístico Iberá, Macri aprovechó el acto para excusarse sobre el momento actual de crisis: "Estamos trabajando en las bases, en los cimientos. Con estos cimientos tenemos un gran futuro por delante. Y no es lo que veníamos a hacer pero lo tuvimos que hacer porque sin esos cimientos no hay futuro. Nosotros vinimos a crecer, a desarrollar nuestro país, pero había que hacer esta parte bien". Y completó: "Eso nos va a permitir progresar. Es lo que todos queremos: progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena, que sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio".

En la misma línea se pronunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien calificó el fallo como "inusual" y señaló el "condimento político" de la resolución. Por su parte, Elisa Carrió aseguró desde su cuenta de Twitter que "La Coalición Cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad".

El fallo de la Corte Suprema de Justicia enfureció al Gobierno, que muestra la farsa de su discurso republicano y de independencia de poderes. Independencia que no existe y nunca existió a lo largo de los sucesivos gobiernos de turno y que, así como ubicó al grueso del Poder Judicial aliado al oficialismo en su momento de mayor fortaleza, ahora lo muestra despegándose y sumándole un nuevo dolor de cabeza de cara a su estrategia electoral. (LID)