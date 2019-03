Macri citó a un villano de Batman: en la película, luego de esa frase, se pudre todo

Este miércoles, el presidente se puso prolífico. A sus hits de “pasaron cosas” y “estoy re caliente” se suman nuevas frases como “la gente tiene que aguantar”, “estamos construyendo sobre bases sólidas” y hasta una cita textual de Dos Caras, uno de los villanos del famoso comic.

El escritor Martín Kohan dijo hace un tiempo que “entre el presidente de la Nación y el lenguaje hay un cúmulo de dificultades incalculable”. Y la verdad es que este miércoles las dificultades pasaron de claras a oscuras.

Por la mañana, en el Congreso de la Lengua, el presidente dijo cosas raras como “Imaginemos si acá los argentinos hablásemos argentino y los peruanos, peruano, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos”. Ajá. Las memes y chistes en las redes sociales no tardaron en estallar y se mezclaron con las burlas al Rey de España, que habló de lo mucho que le gusta “José” Luis Borges.

Las risas, con todo, duraron poco. Mientras el dólar se disparaba hasta llegar a un nuevo récord de casi $ 45, el presidente decía que “nadie la tiene fácil en el mundo” ya que la moneda yanqui “sube prácticamente lo mismo” en otras latitudes. Bue, parece que tampoco le va bien en matemáticas, porque en Sudáfrica la variación fue del 1 %, en Turquía del 1,7 %, pero en Argentina escaló al 2,5 %, siendo el país del globo a donde más se devaluó.

El sumun llegó cuando al hombre se le ocurrió citar a un personaje de la película Batman, El caballero de la noche. “En ningún momento hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer”, lanzó durante una conversación con Cadena 3.

Pequeño detalle: quien pronuncia la frase en el film es el personaje Harvey Dent, que se convierte, luego de decirla, en el villano conocido como “Dos caras”. Más aún, luego de que Dent dice eso, en ciudad Gótica se pudre todo: el guasón entra a meter bombas en hospitales, explotan camiones por las calles, una fiscal es asesinada y Batman tiene que pasar a la clandestinidad porque lo persigue la policía. Piola.

La analogía quedó servida. Las dos caras de Macri asemejan todo su discurso a un divagar esquizofrénico. Por un lado, tiene que admitir que “no se puede vivir con esta inflación” pero al segundo te tira que “estamos construyendo sobre bases sólidas”. Afirma que “no se puede llegar a fin de mes” pero insiste con que “tenemos una política monetaria seria”. Sí, dale, avisale al dólar.

Otra metáfora llega inevitablemente a la cabeza. Harvey Dent, convertido en Dos caras, decide las cosas azarosamente, lanzando una moneda al aire. Y un poco así parece que el presidente dirige los destinos del pueblo trabajador: a pura timba financiera, con miles de millones para el FMI y los especuladores, y su contra parte de hambre, ajuste y despidos para el resto.

Por supuesto, habrá que recordar a ciertos dirigentes peronistas que Dos caras no es el único villano de la película. Que no vengan a decirnos que para echar a Macri hay que transar con el guasón Perotti, el pingüino Schiaretti y el acertijo Manzur, porque de tantos "males menores" nos van a empezar a salir llagas. Y mejor que Kicillof no se la dé tanto de Robin, porque ante Cristine “Hiedra venenosa” Lagarde todos se arrodillan y prometen coherencia, respeto, y, sobre todo, mucha teca. Con ellos, parece que ciudad Gótica tiene ajuste para rato. (LID)