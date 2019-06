Macri en "modo campaña": junto Vidal, dijo que ahora las obras públicas cuestan 40% menos por la transparencia

El presidente y la gobernadora coincidieron en la inauguración de un tramo de la ruta 7, en San Andrés de Giles: "esto es real, no es relato, no es sarasa".

24 de junio

Tras el cierre de las listas concretado el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri se mostró este lunes junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la inauguración de un nuevo tramo de la ruta nacional 7, en el partido de San Andrés de Giles, y en un fuerte tono electoral pidió acompañar la gestión ya que "por acá hay futuro".

Macri remarcó que su gestión entendió que "la política tiene que estar para cuidar a la gente", al inaugurar un tramo nuevo de la autopista, en una zona llamada "el cruce de la muerte" por la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.

"Esta ruta es real, no es relato, no es sarasa, esto está hecho", dijo el jefe del Estado, que agregó que su gobierno supo "escuchar la necesidad" de los pobladores y que la obra inaugurada "no es un hecho aislado", sino que "está pasando en todo el país, todos los días", en referencia a las obras finalizadas.

Agregó que al escuchar la necesidad de la gente, "se pone en valor otra vez la política, porque la política tiene que estar para cuidar a la gente" y al servicio de la sociedad.

Sostuvo además que en su gestión las obras cuestan un "40% menos de lo que costaban en el gobierno anterior" porque "se hacen con licitaciones transparentes".

El mandatario estuvo acompañado en el acto por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

En un breve discurso Macri resaltó la importancia que tiene la Ruta Nacional 7 para el turismo y para el comercio con Chile, y recordó "lo difícil que era circular por este tramo, llamado el cruce de la muerte", donde los vecinos "hacía décadas que reclamaban por esta obra".

"En lo vial, terminamos 7600 kilómetros entre autopistas y rutas, tenemos 13.480 km en construcción, es más que en los últimos 65 años", subrayó el Presidente.

Para el mandatario se trata de "creer" en uno mismo y cuidar la vida de todos, al tiempo que se permite el crecimiento del trabajo.

"Se trata de creer en nosotros y darnos las herramientas para poder crecer", dijo el mandatario.

En ese sentido recordó que con una autopista segura "cuidamos la vida de todos", pero también "permitimos que crezca el trabajo", porque para aumentar la producción y el desarrollo se necesita "una conectividad buena", y aseguró que por eso se priorizó la inversión "en trenes, puertos y aeropuertos", además de rutas.

En este punto, el mandatario pidió que "los que trabajan en la cadena logística lo hagan respetando a los demás, no queriendo abusar" ni sacando ventaja "a partir de que los demás se queden sin trabajo".

"Cada obra que terminamos nos reafirma que el camino que hemos tomado es el camino correcto", concluyó el Presidente.

Vidal: "Esto es la certeza de que los impuestos van a obras que se pueden mostrar".

Por su parte, la gobernadora Vidal, hoy que la inauguración "significa mucho más que cemento", y que representa "la certeza de que los impuestos que pagan con tanto esfuerzo los bonaerenses van a lugares que se pueden mostrar, a obras que empiezan y terminan".

"Hoy estamos acá, casi 6.000 rutas en la provincia que estaban abandonadas y hoy son una realidad; es como si hubiéramos pavimentado de norte a sur la provincia y de este a oeste", dijo la mandataria provincial rodeada de vecinos.

La variante de San Andrés de Giles sobre la RN 7 es una nueva autopista que bordea esta localidad evitando que el tránsito pasante y de cargas tenga que atravesarla, beneficiando a más de 9.000 usuarios al día.

Vidal manifestó que cuando le preguntan qué significan estas obras, responde "mucho mas que cemento".

"Son certezas, las certezas de miles de trabajadores que han trabajado en las obras estos años, que tuvieron la certeza de tener un trabajo, de empezar y terminar el día con un trabajo de calidad, la certeza de que los impuestos que pagan con tanto esfuerzo los bonaerenses van a lugares que se pueden mostrar, a obras que empiezan y terminan", subrayó.

En esa línea, agregó: "Significa la certeza de que no nos teníamos que resignar, de que valía la pena apostar por un cambio, a trabajar juntos, al sí se puede, esa certeza de que valió la pena estar acá", porque apuntó que "donde había un cartel que contaba muertos hoy hay una ruta bien hecha para todos los vecinos".

La obra había sido licitada en 2014 pero nunca comenzó hasta 2017 y para su construcción se invirtieron $1.751 millones.

El nuevo tramo de autopista de ocho kilómetros permite bordear el tejido urbano de San Andrés de Giles para optimizar la circulación del tránsito, evita el cruce de la ruta Nº 7 con la ruta provincial Nº 41 mediante un cruce de alto nivel.

Según aseguraron fuentes de la gobernación, de esta manera "aportará más seguridad vial en el sector, y reducirá los tiempos porque evita el ingreso a la ciudad, y los costos logísticos para el transporte de carga".

"Hace 4 años recorríamos con Mauricio esta ruta y en uno de los recorridos que hice por Chacabuco en una biblioteca popular en la que estuve, me convocaron un grupo de vecinos por la ruta 7, a las pocas semanas los vimos con Mauricio en la vera de la ruta con un cartel que contaba con los fallecidos por accidentes que podían prevenirse por una ruta mejor. Un aplauso para ellos", remarcó la gobernadora.

Apuntó que luego de ese pedido y "aun antes de ganar la elección" se pusieron a trabajar con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, "y fue uno de los primeros recorridos que hizo Mauricio".

"Trabajamos en equipo yo quiero agradecer a esos vecinos autoconvocados que me vinieron a buscar y hicimos esa primera reunión en la biblioteca popular porque juntos hicimos esa diferencia y juntos vale la pena seguir apostando", remarcó.

La Autopista Luján-Junín había sido declara de interés público nacional mediante un decreto en el 2007, fue licitada 7 años más tarde en 2014, allí comenzaron los trabajos y luego se frenaron hasta 2016. La inversión es de $13.937 millones más 10 millones de dólares a través de la Participación Público Privada.

La autopista contribuirá en una reducción del 50% en costos logísticos y tiempo de viaje al transporte de productos derivados de las actividades agropecuarias e industriales, optimizando la conexión con los puertos.