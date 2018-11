Macri endeudó al país en USD 153.619 millones en casi tres años de gestión

Desde diciembre de 2015 hasta el día de hoy, el Gobierno colocó el 78% en moneda extranjera y el 83,4% únicamente del Tesoro Nacional (aproximadamente u$s 128.117 millones).

7 de noviembre

Macri endeudó al país en USD 153.619 millones en tan solo 35 meses de gestión, números récords, según el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

De esta manera, el relevamiento señala que la deuda crece más rápido anualmente comparado con la dinámica que se registró durante en el período 1976-1983 (última Dictadura Cívico Militar). En ese sentido, sostiene que las colocaciones incrementaban anualmente en promedio en u$s 14.620 millones mientras que en la actualidad lo hace en u$s 37.362 millones, un 155,6% más.

Según el informe de la UMET, de las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local y extranjera, los desembolsos por el préstamo del Tesoro Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto en junio de este año, y las emisiones de las Provincias y el Sector Corporativo desde inicios de la gestión de Cambiemos, el 78% son colocaciones en moneda extranjera y el 83,4% colocaciones únicamente del Tesoro Nacional (aproximadamente u$s 128.117 millones).

Respecto a las emisiones del Tesoro en moneda local, el estudio remarca que desde comienzos de la gestión de Cambiemos se contabilizan emisiones totales en pesos bajo legislación local por $ 919.990 millones, a un plazo promedio de 3,7 años; dónde $ 163.668 millones corresponden a 2016, $ 292.014 millones a 2017 y $ 464.309 millones a 2018.

Asimismo, destaca que en septiembre el Gobierno Nacional emitió Letes capitalizables en pesos bajo legislación local por un total de $ 149.941 millones.

Por último, remarcó que para lo que resta del Gobierno de Cambiemos se esperan vencimientos totales (interés, capital y Letes) en moneda extranjera por u$s 48.433 millones, dónde u$s 13.541 millones corresponden a noviembre- diciembre de este año y u$s 34.892 millones al año 2019.

Los vencimientos para el año 2022 (por u$s 57.197 millones) serán los más abultados para el período 2018-2049, seguido por el año 2023 (u$s 49.892 millones), donde un 38,8% y 46,8% del total a pagar en cada año, respectivamente, corresponden a pagos de interés y capital al FMI por el acuerdo suscripto en junio de 2018. (CANAL 26)