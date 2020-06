Macri firmó una carta que dice que "la democracia se encuentra amenazada" en medio de la pandemia

El ex presidente adhiere al texto junto a varios líderes mundiales, Premios Nobel y organizaciones políticas. Señalan además que los "regímenes autoritarios" están usando "la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político".

25 de junio

El ex presidente Mauricio Macri firmó una carta abierta publicada este jueves donde varios líderes mundiales, Premios Nobel y organizaciones políticas advierten que el coronavirus trajo aparejada "una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal", y señalan que los "regímenes autoritarios" están usando "la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político".

La carta, titulada "Una llamada para defender la democracia", está firmada por unas 500 personalidades internacionales y un centenar de organizaciones políticas y fundaciones de todo el mundo.

Entre los firmantes se encuentran varios ex presidentes como Juan Manuel Santos (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Osvaldo Hurtado (Ecuador), entre otros.

También figuran parlamentarios como el senador estadounidense Marco Rubio; el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro y el defensor de derechos humanos chileno José Miguel Vivanco, entre otros.

Por la Argentina, además de Macri, la suscribieron la ex canciller Susana Malcorra; la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y la escritora Beatriz Sarlo.

"Algunos gobiernos democráticamente electos vienen combatiendo la pandemia concentrando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y reforzando el Estado de vigilancia sin consideración alguna por las restricciones legales, la supervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden constitucional", dice el documento.

En opinión de los firmantes, la pandemia actual "amenaza algo más que la vida y el sustento de pueblos de todo el mundo" porque "es también una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal" y agrega que "los regímenes autoritarios, y no es sorprendente, están usando la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político".

Añade que los parlamentos "vienen siendo dejados de lado, los periodistas están siendo arrestados y acosados, las minorías están siendo convertidas en chivos expiatorios y los sectores más vulnerables de la población enfrentan nuevos y alarmantes peligros a medida que el cierre de emergencia de la economía asola por doquier el tejido mismo de las sociedades".

Si bien el documento no menciona a ningún país, sostiene "no es ninguna coincidencia que la actual pandemia haya estallado en un país en donde el libre flujo de información está sofocado y en donde el gobierno castigó a quienes advirtieron del peligro del virus".

Finalmente, declara que el coronavirus es "una advertencia urgente de que las libertades que valoramos se encuentran en riesgo y que no debemos darlas por sentado", y considera que la pandemia "constituye un reto global sin precedentes a la democracia".

"La democracia se encuentra amenazada y quienes se preocupan por ella deben acopiar la voluntad, la disciplina y la solidaridad necesarias para defenderla. Están en juego la libertad, la salud y la dignidad de los pueblos en todas partes", concluye el texto.