Macri, furioso con Lavagna: "Estoy caliente con los que vienen a proponer soluciones mágicas"

En la reunión de Gabinete ampliado, el Presidente evitó nombrarlo pero apuntó otra vez contra el economista que coquetea con enfrentarlo en las elecciones.

21 de marzo

El presidente Mauricio Macri se mostró enojado esta mañana y nuevamente apuntó contra Roberto Lavagna.

"Estoy caliente por si no lo notaron. Siempre me calentó la mentira, siempre", dijo el Presidente al sostener que no aguanta más escuchar sobre el "maravilloso atajo" que tendría que tomar la Argentina para salir adelante. "Estoy caliente con los que vienen a proponer soluciones mágicas", insistió.

El mandatario se expresó de este modo al encabezar desde el Centro Cultural Kirchner (CCK) una reunión del gabinete ampliado y apuntó, una vez más, contra Roberto Lavagna, a quien parece haber elegido como enemigo en el inicio de la campaña.

"Escucho que algunos dicen que esto se arregla creciendo, ¡¿quién no quiere crecer, quién no quiere crecer?!", vociferó. "Para crecer, primero tenemos que hacer cosas de base", argumentó.

El ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner recordó el lunes en una entrevista con Infobae que bajo su gestión el país había incrementado su PBI a un ritmo de 9% anual. Fue como réplica a las chicanas que había lanzado un día anterior Macri, quien lo señaló como el padre de la herencia económica.

"Es inaguantable, no lo puedo aguantar más, son muchos años de haber frustrado generaciones y haber tirado oportunidades por la ventana", afirmó Macri.

Macri expresó ante los funcionarios de su administración que está cansado de escuchar "los que vienen a proponer ese maravilloso atajo" y "esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña con orgullo, esfuerzo, pero convencidos".

Además, advirtió que no tiene dudas del camino tomado por su Gobierno. "Estoy cada vez más convencido", aseveró.

Y convocó a los dirigentes que forman parte de Cambiemos a que le expliquen a los argentinos que el modelo que económico que propone su administración pretende generar mejores oportunidades para las próximas generaciones.

Y cerró su discurso: "Por acá todos vamos al futuro, por acá sus hijos van a tener mejor oportunidades que las que tuvieron ustedes, por acá todos vamos a sentirnos incluidos, parte, vitales, fuertes, entusiasmados. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más porque de todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro, sin llorarla, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto, en la hora indicada, porque somos la generación que vino a cambiar la historia para siempre".