Macri hacia un sector de la oposición: “Es momento de sentarse en una mesa y acordar”

En medio de las versiones periodísticas de hablan sobre un posible acuerdo con un sector del peronismo, Macri aprovechó la inauguración de un oleoducto en Vaca Muerta para insistir con la idea. “Firmemos de nuevo consensos sobre las cosas básicas que vamos a respetar”.

3 de mayo

Mauricio Macri viajó hasta Neuquén para participar de la inauguración de un oleoducto en Vaca Muerta, junto al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Desde el acto que encabezaron juntos, el presidente insistió en la necesidad de generar “consensos básicos para el futuro” y sostuvo: "He invitado a todos a firmar acuerdos, consensos sobre cosas básicas que vamos a respetar y que otros países ya han hecho hace rato".

"Esas herramientas nos permitirán decirle al mundo que esto que hemos empezado va a continuar y hace falta generosidad para acordar y llevar tranquilidad y futuro a todos los argentinos", completó.

Las declaraciones de Macri van en el mismo sentido del acuerdo que difundieron algunas versiones periodísticas, sobre el acuerdo que el Gobierno trabaja con un sector de la oposición peronista alrededor de 10 puntos básicos. Entre otros, fueron mencionados el compromiso de cumplir con los pagos de deuda con el FMI y los grandes capitales, emprender una nueva reforma previsional, reforma laboral y reforma tributaria.

Hace algunas horas, quien también insistió con avanzar en acuerdos con un sector de la oposición peronista fue el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo. El presidente de la UCR Nacional incluso dijo que le “encantaría” que el acuerdo tenga un correlato electoral y sostuvo que “hay que ampliar Cambiemos”. "Para enfrentar las vicisitudes que tiene Argentina hay que dar confiabilidad al mundo de que el país no va a volver atrás, no va a caer nuevamente en el populismo y el Gobierno solo no puede dar esas garantías", afirmó.

Mientras la crisis golpea cada vez más duro a millones, el Gobierno se sostiene en el respaldo del Fondo Monetario Internacional y busca comprometer a un sector de la oposición en un “acuerdo nacional” que permita la “previsibilidad” que tanto reclaman: garantizar el pago de la deuda y avanzar en las reformas que exige el gran capital a costa de la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. (LID)