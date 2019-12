Macri se despidió en Plaza de Mayo: “No tenemos que estar angustiados”

Ante miles de partidarios de Juntos para el Cambio, el Presidente ofreció un breve discurso motivacional. Foto para la despedida, promesa de “oposición constructiva” y ¿alternativa de poder para 2023?

8 de diciembre

Desde las 17 estaba convocada la concentración del 7D. Exactamente dos horas después, con una plaza con varios miles de partidarios de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri se subió a una tarima ubicada a metros de la Pirámide de Mayo. Junto a él estaban su esposa Juliana Awada y Miguel Ángel Pichetto, su compañero de la fórmula presidencial que perdió en las elecciones del 27 de octubre. Minutos antes había saludado desde el balcón de la Casa Rosada.

“Gracias, queridos argentinos, por estar hoy acá. Este corazón ya es más de ustedes que mío”, arrancó Macri su discurso que duraría no más de diez minutos. “Gracias por acompañar estos cuatro años de transformaciones y porque han entendido que todos tienen que ser protagonistas”, continuó.

Buscando arrancar alguna ovación de la plaza, Macri hizo “una mención especial para las mujeres que se han movilizado estos años. Están más presentes que nunca para defender a sus familias y su futuro”. Probablemente no se estuviera refiriendo a la marea verde que se moviliza por el aborto legal, seguro y gratuito y contra la violencia machista y patriarcal del Estado que él condujo en los últimos cuatro años.

Viendo a sus seguidores siguió buscando palabras que le permitieran arrancar aplausos y sonrisas. “Los miro, los escucho y lo único que hago es reconfirmar de qué estamos hechos los argentinos: de puro corazón y fuerza. Son momentos de emociones muy distintas y las compartimos. Sentimos tristeza por no poder seguir trabajando en esas reformas del país. Pero no tenemos que estar angustiados”, sentenció.

El presidente que dejará el Gobierno el próximo martes dijo quienes piensan como él son “muchos” y están “cada vez más juntos para defender a la Argentina en caso de que alguno la quiera abusar”.

Dirigiéndose a Alberto Fernández, su sucesor, Macri dijo que “puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva”.

A renglón seguido aseguró que todos los argentinos quieren “colaborar y salir adelante, pero no son negociables nuestras libertades”. Que quiere “una Justicia independiente” basada en pruebas y no en discursos. Y que hay “que cuidar para que no roben, estafen o vuelvan a descuidar a nuestra Argentina”.

Luego, buscando más ovaciones entre la concurrencia, Macri se dirigió a “los jóvenes”: “participen, sean protagonistas, no tengan vergüenza en expresar sus opiniones. Necesitamos la fuerza, el coraje y la innovación de los jóvenes”, dijo Macri como si en el país no hubieran miles y miles de jóvenes que militan, pero contra los intereses que defiende él y su gobierno.

Finalmente, buscando dejar un mensaje político de cara al próximo período, Macri dijo que ellos están “más juntos que nunca y más comprometidos que nunca. Estamos acá por la República y el respeto de las leyes. Gracias, hasta pronto, porque esto recién comienza. Gracias, los amo con locura”. El “esto recién comienza fue interpretado por muchos como un posicionamiento de cara al 2023.

Tras terminar, en la Plaza de Mayo comenzó a sonar música y quedaría para la foto un momento que rozó el ridículo. Esta vez no hubo “bailecito” como en la campaña de 2015 e incluso en sus primeros actos de gobierno. Pero sí un par de patovicas se lo cargaron en andas y lo transportaron varios metros durante un minuto, bajo la vista escrutadora de los funcionarios más cercanos de Macri.

Así finalizó la convocatoria del 7D. El acto de despedida con el que el macrismo (y unos pocos personajes de la coalición gobernante) buscó insuflar buena onda y combatir la angustia de sus seguidores. Con una Plaza de Mayo bastante llena y con un 40 % de votos como corolario de una gestión que se retira al borde del llanto.