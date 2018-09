Macri usó un helicóptero oficial para buscar a su hija Antonia en el colegio

El presidente utilizó de manera discrecional un vehículo oficial para llevar a cabo una actividad de su vida privada. No es la primera vez que ocurre algo similar.

26 de septiembre

Como si el horno estuviese para bollos, a Mauricio Macri no se le ocurrió mejor idea que utilizar un helicóptero oficial para buscar a su hija Antonia en el exclusivo liceo Jean Mermoz. Lo hace a pocas horas de su regreso de Nueva York, donde expuso ante la ONU y terminó de acordar el nuevo desembolso del FMI por 7.000 millones de dólares, una profundización del ajuste para grandes mayorías.

Lo curioso es que el actual oficialismo, mientras fue oposición, denunció a los cuatro vientos cada vez que la expresidenta Cristina Kirchner utilizó el helicóptero oficial para fines ajenos a su función.

Fuentes gubernamentales habían aclarado en julio pasado que el Eurocopter H155 es “un helicóptero que no lo compra Presidencia, sino que lo adquiere el Ministerio de Seguridad. No es de la flota de Secretaría General ni tampoco va a ser de la flota aérea presidencial. Seguridad lo compró para usos múltiples”. En efecto, señalaron que se trata de una de las dos unidades que la cartera de Patricia Bullrich adquirió "para combatir al narcotráfico". Mejor no aclaren, que oscurece.

El malestar por esta nueva provocación se hizo sentir en Twitter, donde proliferaron mensajes en rechazo a este uso discrecional del patrimonio público.