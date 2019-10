Macri y Fernández dominaron el debate con acusaciones mutuas

Los candidatos presidenciales Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) y Alberto Fernández (Frente de Todos) se quedaron con el protagonismo del primer debate entre aspirantes a la primera magistratura, al intercambiar acusaciones y algunas expresiones cargadas de ironía.

14 de octubre

Macri, quien busca la reelección, y Fernández mostraron más solidez que el resto en la pulseada y aprovecharon especialmente su experiencia mediática, al punto de utilizar sin excederse el tiempo preestablecido para el debate por la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, alguno de los otros candidatos, como el ex funcionario macrista Juan José Gómez Centurión, se pasó de los segundos dispuestos y debió ser advertido por los moderadores que actuaron en los diversos tramos, entre ellos periodistas, locutores y conductores televisivos.

Este primer debate se realizó en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, y el siguiente se hará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el próximo domingo. Los ejes de hoy fueron Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Derechos Humanos, Diversidad y Género, y Educación y Salud, mientras que los próximos serán Seguridad; Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado, y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.

En el Paraninfo de la universidad estuvieron presentes asesores y allegados a cada candidato, cuyos nombres debieron ser estrictamente proporcionados días atrás.

El debate tuvo una intervención inicial, a modo de presentación, de cada candidato, donde Macri destacó, como lo viene haciendo en la campaña, que si es reelegido se abordarán con más profundidad las soluciones para los actuales problemas económicos y sociales.

Por su parte, Fernández acusó a Macri de "mentir" incluso desde el debate de 2015, cuando polemizò con el entonces candidato peronista Daniel Scioli.

En otros tramos de su exposición, Macri dijo sobre su contrincante del FdT que "volvió el dedito acusador, el atril y la canchereada", y tuvo uno de sus momentos más ácidos para con la oposición peronista cuando, refiriéndose al candidato a gobernador Axel Kicillof, dijo que el ex ministro de Economía iba a establecer una "narco-capacitación en todas las escuelas" de la provincia de Buenos Aires.

El presidente defendió su gestión en todas las áreas y volvió a reflotar los problemas que le dejó la gestiòn de Cristina Fernández de Kirchner, hoy candidata a vicepresidenta. Por ejemplo, sostuvo que "dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior". Añadió que el peso restante fue "para pagar el déficit fiscal".

Por su parte, Fernández le pidió a Macri que "deje de mentir" y se calificó como un "no dogmàtico" que impulsará medidas "ortodoxas y heterodoxas" si llega al poder. También se pronunció a favor de la legalización del aborto, reivindicó el Mercosur, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la educación y la salud públicas y destacó sus propuestas de pacto social y contra el hambre.

El ex jefe de Gabinete dijo además que en las relaciones internacionales no alcanza solo con la "foto" con los líderes, y en ese sentido reprochó que a pesar de esa reanudación de vínculos "no llegaron las inversiones".

Roberto Lavagna, el candidato de Consenso Federal, que sacó la tercera cantidad de votos en las PASO del 11 de agosto, destacó que "un derecho humano violado es el tema del hambre".

El postulante hizo hincapié en su punto fuerte, la economía, y resaltó la "caída del Producto Bruto" en la gestiòn de Macri, lo que se tradujo, sostuvo, en "mayor pobreza" y que se podría crecer 4% anual "en forma sostenida".

Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, quien insistió con su discurso radicalizado, su repudio al FMI y la influencia en las políticas de los países y sorprendió cuando utilizó un tramo de su espacio para pedir un "minuto de silencio" por las víctimas de las revueltas en Ecuador.

José Luis Espert, del Frente Despertar, atacó el gasto público, volvió a reivindicar sus políticas liberales, habló del "curro" de los derechos humanos y también llamó la atención cuando dijo que, de llegar a la Presidencia, impulsará que se le quite a los sindicatos el manejo de las obras sociales.

En tanto, el ex jefe de la Aduana del macrismo y militar retirado Juan José Gómez Centurión (Frente Nos), veterano de Malvinas, reiteró su postura en contra del aborto -en favor de "las dos vidas"- como eje central de su exposición. También destacó la educación y la salud públicas, con advertencias sobre la enseñanza de la educación sexual, y dijo que propondrá subsidios para victimas de la guerrilla de los 70. (Télam)