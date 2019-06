Macri y Pichetto estuvieron en Vaca Muerta, aplaudidos por los CEO y repudiados en la calle

La fórmula presidencial de “Juntos por el cambio” participó del precoloquio de IDEA al día siguiente de anunciar el cierre de la alianza. Loas a la precarización laboral y repudio al “pasado”.

13 de junio

El presidente Mauricio Macri y su flamante compañero de fórmula Miguel Pichetto estuvieron este miércoles en Neuquén, disertando en el precoloquio de IDEA, el cónclave que concentra a la mayoría de las patronales de la industria, el comercio y los servicios.

Entrevistado por Gastón Remy (presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas) y por Federico Procaccini, CEO de Open Bank, Macri lanzó una serie de definiciones fiel a sus convicciones de CEO.

“Cuando me plantearon esta idea de hacer el precoloquio en Vaca Muerta me pareció una genialidad, sentir la vibración que uno percibe acá no es lo mismo que expresarlo o contarlo lindo”, arrancó el Presidente. “Cada visita que he hecho a Vaca Muerta, sobre todo con lo movida que está la Argentina en los últimos meses, cuando me estoy yendo siempre digo ’no me quiero ir, me quiero quedar un rato más’, porque se vive un ambiente de excitación, de sana competencia que es el eje de todo esto”, agregó.

Macri habló de “valores” a los que hay que defender. “Inteligencia, para no volver a repetir los errores y horrores del pasado”, dijo. “Constancia y humildad”, siguió. “Constancia para no cansarnos y dejar de hacer las cosas que funcionan”, y “humildad de entender que estamos dentro de un sistema competitivo y que esto que hemos logrado tenemos que acelerarlo porque si nos vamos a volver a quedar afuera”.

A su vez arengó a sus interlocutores a seguir el “modelo” de Vaca Muerta, sobre todo en la baja de los “costos” laborales, tal como se negoció con la complicidad del sindicato de Petróleo y Gas Privado conducido por Guillermo Pereyra (otro invitado de honor del precoloquio de IDEA de este miércoles).

Yendo a lo político, Macri dijo que “tenemos que creer en lo que hemos hecho, creer en que somos mejores de lo que hemos sido hasta el presente y ratificar esos valores”.

Y sobre su elección de Miguel Pichetto como compañero de fórmula para las elecciones, dijo que evaluó sumar al senador peronista porque en estos tres años y medio, “que han sido tan disruptivos respecto a la historia de la Argentina, donde hemos hecho tantos cambios”, encontró en Pichetto “a una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria y en la gobernabilidad y después en su persona o en su partido”.

“Durante estos tres años y medio hubo muchas discusiones, muchos debates y en muchos de ellos él, con absoluta sinceridad, apoyó transformaciones complejas que llevamos a cabo aún frente a la crítica de una enorme parte de su partido. Y eso es algo que genera y tiene que generar respeto y admiración de todos los argentinos. Estoy muy contento que me haya dicho que sí”, finalizó Macri.

Poco antes el mismo Pichetto había sido entrevistado por Tomás Reinque, genente general de la Editorial Río Negro y también miembro de IDEA. Allí el senador que gobernó el bloque de senadores kirchneristas durante los doce años de ese Gobierno, también reivindicó las ganancias capitalistas, la precarización laboral y le megaminería contaminante que ejemplifica Vaca Muerta.

“Me tocó ser candidato a gobernador de la provincia de Río Negro y mis opositores estaban en contra del fracking”, dijo provocador Pichetto. Y agregó que Vaca Muerta es un ejemplo para “tener una mirada esperanzada, no la mirada oscura de la Argentina del conurbano pobre, marginal, de las villas y de lo que yo denomino la ideología del pobrismo que recitan muchas almas sensibles de la Argentina, que hablan de la pobreza pero no dicen cómo la van a solucionar”.

Consultado sobre cómo llegó a aceptar la propuesta electoral de Macri, siendo una de las caras visibles de la oposición, Pichetto dijo que “la cuestión empezó con una visita que hice, por relaciones personales, con los fondos de inversión que invierten, no solamente en la especulación financiera sino también en inversiones fijas, en petróleo, en energía, en eólica”.

En esas reuniones fueron tanto en Estados Unidos y otras en Argentina con visitantes “inversores” y parlamentarios americanos. “En Nueva York tuve una agenda muy importante, me recibieron los fondos de inversión y los bancos más importantes”, dijo.

El exkirchnerista dijo que en esas reuniones le ratificó al stablishment internacional “que Argentina no iba a caer en default. Y puntualicé en el tema de Vaca Muerta, que es uno de los temas centrales que nos da esperanzas. También que las obligaciones están para cumplirse y que la continuidad del presidente Macri está garantizada, porque no veía ningún tipo de riesgo institucional. Y que era muy probable que fuera reelegido. El mejor activo que tiene el Gobierno es el Presidente”.

“Lo primero que quiero destacar es la decisión, la valentía y la oportunidad que me brinda el Presidente de abrirme un lugar en la fórmula presidencial. Los medios internacionales vieron muy bien que el Presidente haya abierto esa fórmula hacia el jefe de la oposición parlamentaria”, dijo Pichetto. Y destacó “la voluntad de la UCR” de acompañar la decisión de Macri.

Afirmó que no dudó en aceptar la propuesta de Macri, en primer lugar porque al sector que él apostó, “que era un espacio democrático del peronismo, con una visión republicana, se empezó a diluir por discusiones de método. Fueron discusiones estériles y desgastantes”. Y después porque analizó “una mirada dirigida claramente a tomar partido. Había que tomar una posición. Y yo siempre sostuve que no es conveniente volver al pasado y que los ciclos históricos en Argentina se cumplen”.

Para que no queden dudas, reinvindicó la nueva "estructura de partidos" como la de Italia, que tiene al derechista Mateo Salvini como máximo exponente. "Más temprano que tarde la Argentina va a ir también a una reconfiguración del sistema político e indudablemente a un recambio generacional, pero en el medio hay que hacer un aporte y definirse. Podría haber tenido dudas, pero no las tuve", afirmó.

Por último, Pichetto se animó a decir que “para superar la crisis argentina necesitamos un camino de unidad nacional, necesitamos rescatar a las Fuerzas Armadas que son democráticas. Hay que hacer una tarea definitiva que tiene que ver con nuestra patria y que comparte totalmente el Presidente sobre la unidad del país en cinco o seis grandes temas”.

En las mismas horas en las que Macri, Pichetto, Guillermo Pereyra, Guillermo Nielsen (economista de Alberto Fernández) y otros encumbrados empresarios y dirigentes más disertaban en el precoloquio de IDEA, obreros y obreras de las tres fábricas ceramistas de Neuquén, junto a organizaciones de la Multisectorial en defensa de las gestiones obreras se concentraron y marcharon hacia el Casino Magic para repudiar este nuevo encuentro de la "crema" explotadora del país. En la misma jornada hubo un paro de ATE y la CTA, que incluyó al sindicato docente ATEN. (LID)