Macri y el Club del Peaje en la mira: allanamientos en Autopistas del Sol y otras concesionarias

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó procedimientos en las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y Natal. Investigan supuestas irregularidades.

14 de febrero

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanamientos a oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el macrismo, informaron fuentes judiciales.

Los funcionarios judiciales, acompañados por personal de las Fuerzas de Seguridad, llegaron hasta la sede administrativa de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó y también a Natal S.A.

En los operativos se busca documentación sobre la prórroga del contrato que benefició a Ausol, de la que Grupo Socma fuera una de las propietarias.

En 2019 la justicia comenzó a investigar un supuesto acuerdo entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) que le habría significado a esta empresa “una ganancia de 499 millones de dólares”. La causa investiga una causa similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, por un monto de 245 millones de dólares del Estado. Ante la primera medida del fiscal, quedaron imputados el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.

Según la denuncia, pocos días antes de que Macri asumiera la Presidencia, la concesionaria Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por supuestos atrasos tarifarios. El objetivo habría sido apurar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización era en 2020.

Los acuerdos buscan garantizarles a las empresas el cobro de supuestas inversiones desde que se hicieron cargo de las concesiones en 1994. A pesar de las superganancias de las empresas, los funcionarios del gobierno de Macri les reconocieron rápidamente esos montos.

Hasta ese momento el Grupo Macri era uno de los controlantes de AUSOL. Así, se vio favorecido con el aumento de las tarifas y la valorización de sus acciones, que aumentaron 400% en esos años.

Según analizó hoy Página 12, “en Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del ex presidente es que Mauricio Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la “ayuda” que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle que no firmara el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusacion de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.

Luego de los allanamientos, será el turno de las primeras indagatorias .