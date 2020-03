Maestra de Salta: "Si gano $ 23 000 y un diputado $ 230 000, ¿dónde está la solidaridad?”

La voz de docentes que marcharon este lunes por la ciudad de Salta en rechazo a la paritaria de hambre del Gobierno de Sáenz se hizo sentir. Este martes 3 habrá una nueva movilización desde las 10hs en plaza 9 de Julio.

3 de marzo

Este lunes se realizó la primer jornada del paro por tiempo indeterminado votado el sábado en la asamblea de docentes autoconvocados que se realizó en Metán. Desde La Izquierda Diario nos hicimos presentes para contarte lo que los medios como El Tribuno, Clarín o Página 12 se deciden a silenciar.

El descontento con los dichos del gobernador Gustavo Sáenz y Alberto Fernández, que hablaron de comienzos de año "normales", intentando silenciar que 11 provincias no comenzaron las clases por medidas de paro y movilización, se expresó.

Una docente de primaria del departamento de Iruya en diálogo con LID comentó que viajó desde la localidad norteña “por los derechos en zonas inhóspitas, es decir que hay escuelas que no tienen acceso por medios de transporte y nos trasladamos en camionetas particulares o en algunos casos hay docentes que caminan hasta dos días por ríos, montañas y la inclemencia del tiempo. También, estamos peleando por los niños porque hay diez escuelas que son rancho". Y sostuvo que Sáenz "no se solidariza con los docentes en cuanto a sueldo. Si un docente gana 23 mil y el sueldo del diputado 230 mil ¿dónde está la solidaridad?”.

La profesora María, de educación especial del departamento General Güemes, por su parte comentó que quiere "un salario digno, las titularizaciones. Quiero la cláusula que han prometido el año pasado. Por eso estoy acá en la calle, porque acá también estoy educando“.

Elida, docente de escuela primaria de Vaqueros, en el mismo sentido contó que estaba “en esta movilización porque mi sueldo no me alcanza para todos los gastos que requiero durante el mes y yo tengo derecho a hacer paro”. A partir de conocer la cifra que cobra el gobernador de $137 mil y que los legisladores locales se aumentaron su dieta a $230 mil con asombro manifestó su desacuerdo: “ me gustaría que un legislador vaya a conocer como trabajamos los docentes”.

El martes habrá una nueva concentración desde las 10hs en la plza 9 de Julio y posterior movilización por el centro de la ciudad. El mensaje, el mismo: con un no inicio no hay "normalidad". (LID)