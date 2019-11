Malcorra, crítica: "No sé por qué Macri no llamó golpe de Estado a lo que pasó en Bolivia"

Tras la actitud del Presidente saliente, su ex caciller denunció que "hay una lectura ideológica por parte del gobierno argentino y eso es muy peligroso".

12 de noviembre

La ex canciller de Argentina Susana Malcorra se sumó a las voces del oficialismo que se diferenciaron el Presidente saliente al señalar: "No sé porqué Macri y (el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge) Faurie no llamaron golpe de Estado a lo que pasó en Bolivia".

En ese sentido denunció que "hay una lectura ideológica por parte del gobierno argentino y eso es muy peligroso, hay que ser cuidadoso en este sentido" y que "la postura de Argentina respecto al golpe de Estado no es una postura constructiva".

"Acá hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible, es un golpe de Estado liso y llano", adviertió a FM Futurock e indicó que "la región supo decirle Nunca Más a los golpes, me parece peligroso que ahora se pongan consideraciones en torno al golpe en Bolivia".

De cara a las medidas tras el golpe, Malcorre explicó que "a Bolivia se le podría aplicar la cláusula democrática en la OEA y en el Mercosur". También reconoció: "Me preocupa mucho la situación en las calles de Bolivia. Hay que pacificar urgente".