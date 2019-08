Martes negro: la transición de Fernández y Macri atada con alambres

Otro día caótico en los “mercados”, el dólar se disparó a $ 58,66, según el promedio del Banco Central, un incremento de 3 %, aunque el BCRA volvió a intervenir con venta de reservas que totalizaron los U$S 302 millones. El Merval cayó 4,7 %, y el riesgo país superó los 2.000 puntos.

28 de agosto| |

La furia de los “mercados” se encendió tras el comunicado del Frente de Todos frente a la reunión que mantuvo Fernández y sus economistas con la delegación del FMI que señaló que los fondos otorgados por el Fondo al Gobierno Nacional se utilizaron, en gran parte, para financiar la salida de capitales. Además, el FMI comienza a negociar con más dureza con el candidato del Frente de Todos.

El Fondo negó, a través de un comunicado, que haya sugerido un "adelantamiento de las elecciones" durante la reunión con Alberto Fernández, y su equipo económico.

En tanto, el Gobierno responsabilizó al candidato del Frente de Todos por la inestabilidad cambiaria. Desde la Casa Rosada afirmaron “se terminó una etapa, la de la moderación. La dinamitaron”. Cruje la transición acordada entre Macri y Alberto Fernández.

El presidente Mauricio Macri convocó a una reunión de emergencia en la Casa Rosada de la que participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y el titular del Banco Central, Guido Sandleris. No hubo nuevos anuncios.

El FMI, Fernández y Macri son tres actores en tensión que difícilmente puedan negociar una transición ordenada. Hay varios interrogantes abiertos, como si el Fondo demorará el desembolso por $ 5.400 millones que eran esperados a fines de septiembre, si le suelta la mano al Gobierno de Macri que tanto apoyó para su relección, y si en la reunión con Fernández hubo exigencias para negociar un nuevo acuerdo.

La economista Marina Dal Poggetto escribió en la revista Noticias que el resultado electoral ” abrió una situación política anómala con un presidente debilitado, un candidato con votos suficientes para ser presidente pero recién a fines de octubre y un FMI que jugó a favor de la reelección pero que ahora debe negociar a dos puntas mientras enfrenta un programa fiscal, financiero y monetario que cruje por el salto cambiario, la reacción inmediata del Gobierno que no reconoció el resultado e intentó retomar la agenda bajando impuestos y subiendo gastos, y el corte definitivo del crédito que impide cumplir con el supuesto de refinanciamiento de la deuda corta que manejaban”. La especialista advierte que una transición ordenada es difícil de pensar y los dólares no son suficientes para financiar la transición.

No se conocieron los detalles de las reuniones que mantuvo la misión del FMI con Fernández ni con Macri. ¿Cuáles son las exigencias del organismo, y con quién negocia? ¿Las medidas que anunció el presidente como los cambios en Ganancias, Iva, fueron aprobados por el Fondo o hubo quejas de las medidas, permitirá que siga vendiendo reservas o pondrá límites?

Más allá de los interrogantes, Alberto Fernández y sus economistas se encargaron de aclarar que no romperán con el Fondo y que las deudas se cumplirán. El acuerdo que los une al FMI, al macrismo y a Fernández es que los costos de la crisis se descargarán sobre el pueblo trabajador. No hay grietas.

Dólar caliente y riesgo país récord

El riesgo país superó los 2.000 puntos, en medio de una caída en la cotización de los bonos de la deuda. El S&P Merval cayó un 4,7 % a mínimos desde septiembre de 2017 (medido en pesos); los ADRs argentinos cayeron hasta 14 % en Wall Street.

Las peores bajas fueron de las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-11,9 %); Mirgor (-11,1 %); Transener (-10,5 %); Supervielle (-9,3 %); y Central Puerto (-8,4 %).

Los activos se desplomaron frente a un generalizado desarme de posiciones por parte de inversores y aumentó el escape de pesos al dólar a pesar de la intervención récord de fondos por parte del Central.

La autoridad monetaria realizó siete subastas por un total de U$S 302 millones, con desembolsos de U$S 50 millones cada vez. En la séptima y última subasta, adjudicó U$S 2 millones de los U$S 50 millones ofrecidos. Además, el BCRA realizó por cuenta y orden del Tesoro las dos subastas previstas por un total de U$S 60 millones.

Según el analista financiero Christian Buteler las reservas finalizaron en U$S 57.473 millones, y en el día descendieron U$S 442 millones.

El FMI, y los candidatos patronales unidos para atacar al pueblo trabajador

Mientras los tres protagonistas en esta historia negocian la transición, y el capital financiero chantajea es el pueblo trabajador el que paga las consecuencias de la crisis y la devaluación.

La inflación de agosto rondará el 4 % y la anual será mayor al 50 %. Los paliativos anunciados por el Gobierno son insuficientes para compensar el golpe al poder adquisitivo de los salarios. Se estima que los salarios reales de los trabajadores registrados perdieron un 20 % desde 2015 (previo al nuevo salto del dólar), seguramente este derrumbe será mayor a fin de año, y será más grave para los trabajadores informales y no registrados.

Según un informe elaborado por la Junta Interna de ATE Indec, ningún trabajador debería ganar menos de $48.235,40 suma calculada para satisfacer las necesidades de una familia. En la actualidad el salario mínimo, vital y móvil se ubica en los $12.500.

Tanto Macri, como Fernández coinciden en no romper con el FMI. Negociar un nuevo acuerdo con el FMI no liberará a Argentina de las exigencias del organismo de la reforma laboral y previsional, y de la pesada carga de la deuda. Millones de recursos que irán a los especuladores en vez de destinarse a mejorar la salud o la educación.

Guillermo Nielsen, uno de los asesores económicos de Alberto Fernández, participó de una conferencia con inversores y les prometió que un eventual Gobierno del Frente de Todos buscará, con acuerdo con el FMI, un "reperfilamiento" de los vencimientos de deuda que sea "voluntario" para los tenedores de bonos, según informó TN. Un “reperfilamiento" significa contar con un plazo mayor de tiempo para el pago de la deuda, sin quitas sobre el capital. Los especuladores celebran, es una opción alejada de lo que sugerían otros economistas allegados a Fernández que pedían reestructuración de la deuda.

Deuda que se destinó a sostener la fuga de capitales como advirtió Fernández, pero que no propone ninguna medida para revertirla. Denuncia el endeudamiento del macrismo, pero está dispuesto a seguir honrando la deuda.

La crisis avanza y son los trabajadores y los sectores populares los que viven en peores condiciones mientras el capital financiero se fuga los dólares con el aval del Gobierno, el FMI y el guiño de Fernández.

Ante el saqueo en curso es urgente que la CGT, el moyanismo y las CTA convoquen a movilizarse y convoquen a un paro nacional activo de 36 horas y un plan de lucha para enfrentar la catástrofe que nos amenaza.

Es necesario rechazar el pago de la deuda, y el acuerdo con el Fondo. Para detener la sangría de dólares organizada por los capitalistas, hay que nacionalizar la banca, y crear una banca estatal única, así también para asegurar el valor de los activos para los pequeños ahorristas; y el monopolio del comercio exterior que permitiría administrar las divisas que provienen de las exportaciones en función de las necesidades del pueblo trabajador y no en función de las ganancias de unos pocos.

Un conjunto de medidas elementales para frenar el saqueo y reorganizar la economía en favor de los intereses de los trabajadores y los sectores populares. (LID)