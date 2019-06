Martín Lousteau: "La economía está peor que en 2015"

El economista, candidato a senador explicó: "Si el presidente me convoca y digo lo mismo que su ministro de economía no sé cuál es el aporte que hago".

21 de junio

Martín Lousteau, cabeza de la lista de senadores nacionales porteños por el el oficialismo (Juntos por el Cambio), dejó una fuerte definición sobre la economía de Cambiemos al afirmar que está peor que en 2015, año en que salió el kirchnerismo del gobierno.

"La economía claramente está peor que en 2015 . Yo lo he dicho. Cuando me convocan a participar me convocan principalmente por las cosas que puedo aportar que son distintas a las del propio gobierno. Si el Presidente me convoca y yo digo lo mismo que su ministro de economía yo no sé cuál es el aporte que hago", desarrolló Lousteau, en diálogo con TN,

Agregó: "Tenés más pobreza, inflación, endeudamiento, resolviste el déficit fiscal primario, pero tenés carga de intereses, está claro que no podés decir que la economía está mejor. Es cierto que el Gobierno recibió un Triángulo de las Bermudas en economía".

Lousteau reivindicó la fórmula de Macri con Pichetto aunque consideró: "Es evidente que no era la convicción original. Debo haber sido de los primeros que dijo que la Coalición de Gobierno se tenía que ampliar".

Y añadió sobre el candidato a vicepresidente de Macri: "Tengo bastantes coincidencias con Pichetto sobre los fueros de cristina. Él cuida la institucionalidad".

El economista le apuntó seguidamente a CFK: "El libro de Cristina Kirchner es una cadena nacional puesta por escrito sin editar; de una página a la otra se contradice".