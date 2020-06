Más deuda: el Gobierno lanzará tres bonos en dólares por U$S 1.500 millones

El Ministerio de Economía anunció que licitará deuda en dólares bajo ley argentina que se realizará en agosto, septiembre y noviembre, por un monto máximo a emitir de U$S 500 millones en cada caso.

17 de junio

El Ministerio de Economía a través de un comunicado anunció que licitará deuda en dólares bajo legislación argentina. El 7 de agosto se licitarán U$S 500 millones, el 25 de septiembre otros U$S 500 millones y el 27 de noviembre una última por la misma suma. En total, licitarán U$S 1.500 millones.

El fin sería dar una “solución definitiva e integral” a los fondos extranjeros que tienen en sus manos títulos en pesos y que por el momento no aceptaron canjearlos en las distintas emisiones de nuevos bonos en pesos lanzadas por el Ministerio de Economía.

El comunicado de la Secretaría de Finanzas de la Nación señaló que como parte de buscar “restaurar la estabilidad macroeconómica” y la “normalización del mercado de deuda en pesos” se ejecutarán licitaciones programadas de instrumentos de deuda pública denominados en moneda extranjera.

El Gobierno busca que los tenedores externos de deuda en pesos tengan una opción en dólares. La semana que viene vencen $ 130.000 millones del bono que ajusta por la tasa de política monetaria, el Bopomo (TJ20). Este bono fue lanzado por Luis “Toto” Caputo, cuando era ministro de Finanzas del gobierno de Macri. El fondo de inversión, que tiene casi el 60 % del total del vencimiento, es PIMCO. Este fondo también está en la mesa de negociación del canje internacional que lleva adelante el Gobierno.

Se espera que Economía anuncie este miércoles la licitación de instrumentos para refinanciar los bonos. Según el secretario de Finanzas de la Nación, Diego Bastourre, lo que no se logre refinanciar, se pagará la semana próxima. También se menciona que la Secretaría de Finanzas ofrecerá "títulos puentes" para llegar las fechas de las operaciones ya en moneda extranjera.

Desde Finanzas venían analizando qué harían con el vencimiento. El comunicado de Hacienda sostiene que “se ejecutarán licitaciones programadas de instrumentos de deuda pública denominados en moneda extranjera, con idénticas características a los que se pondrán a disposición en el canje de deuda en dólares bajo ley local, para que dichos tenedores puedan utilizar sus tenencias de instrumentos en pesos como mecanismo de pago y suscripción”. Esto significa que se podrán comprar bonos en dólares pagándolos con bonos en pesos.

El Gobierno a comienzo de abril reperfiló la deuda en dólares bajo legislación local hasta fin de año. En esa norma se aclaraba que se iba a postergar el pago hasta el 31 de diciembre de 2020, o antes, es decir si se resolvía la deuda bajo legislación extranjera que aún siguen negociando. Una hipoteca herencia del macrismo y que Fernández convalida. (LID)