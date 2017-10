Más endeudamiento: el Gobierno emitirá U$S 800 millones

El Ministerio de Finanzas licitará esta semana dos tramos de LETES y reabrirá la colocación del Bono de la Nación Argentina (Bonar 2022) y del Bono del Tesoro A tasa fija (Bonte 2023).

10 de octubre

La semana próxima el Gobierno licitará Letras del Tesoro por U$S 800 millones y reabrirá la colocación del Bono de la Nación Argentina (Bonar 2022) y del Bono del Tesoro A tasa fija (Bonte 2023).

El Ministerio de Finanzas informó que las LETES se licitarán en dos tramos: uno a un plazo de 210 días con vencimiento el 11 mayo por U$S 400 millones, y otro, también por otros U$S 400 millones, a un plazo de 364 que vencerán el 12 octubre del 2018. En tanto, se reabrirá la colocación del Bonar 2020, a la tasa BADLAR, más 200 puntos básicos y los Bonte 2023 cuya tasa será fija del 16 %.

En el caso de las Letras a 210 días el precio de suscripción será de 983,98 por cada 1.000, que significa una tasa nominal anual de 2,83 % y para las de tramo más largo será de 970,01, que representa a una tasa nominal anual de 3,10 %. Para los bonos la licitación será mediante indicación de precio, que incluirá intereses devengados.

La deuda no se detiene para Cambiemos. Según registra el Observatorio de la deuda del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, en agosto el gobierno nacional acumuló nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera por U$S 5.502 millones. En lo que va de 2017 la deuda pública emitida en moneda extranjera trepó a los U$S 44.155 millones.