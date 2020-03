Más extractivismo: en Jujuy las exportaciones se estancaron y se concentran en minerales

El informe del Indec señala que Jujuy exportó por 489 millones de dólares en 2019, una cifra que apenas superó en 0,6% a las exportaciones de 2018. Respecto de 2016 la caída es de 8,4%.

12 de marzo

La fuerte devaluación del peso en 2019 cercana al 69% no significó un impacto en las cantidades exportadas, como sostiene la teoría liberal; sino que continuaron prácticamente sin cambios respecto de 2018. Sin embargo, el efecto sobre los ingresos de las empresas es considerable, al menos, traducido a pesos y a los salarios que tuvieron alzas por detrás de la devaluación y de la inflación (53,8%).

Dentro del NOA, Jujuy se ubica cuarta en el total de exportaciones por detrás de Santiago del Estero (U$S 1.113 M), Salta (U$S 993), Tucumán (U$S 952 M) y supera a La Rioja (U$S 244 M) y Catamarca (U$S 143 M).

Respecto de los productos de exportación el 40,9% corresponde a “minerales metalíferos, escorias y cenizas” y los “productos químicos y conexos” donde se contabiliza el litio ocuparon el 21,5% del total de las exportaciones. De esta manera más del 60% de las exportaciones corresponden a productos primarios, a los cuales se suman, cítricos, hortalizas, legumbres, tabaco, azúcar, entre otros.

De esta manera la provincia de Jujuy acompaña el comportamiento del NOA donde cayeron las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de origen industrial (MOI).

Las exportaciones están concentradas en multinacionales mineras como Glencore con sede en Suiza que opera minera El Aguilar que extrae plomo, plata y zinc en la puna jujeña. También la minera canadiense Puna Operations (Silver Standar) que opera el yacimiento “Chinchillas”, luego del cierre de mina Pirquitas. En el caso del litio, la australiana Orocobre en sociedad con Toyota, explota el salar de Cauchari.

Su posición dominante imprime un sesgo primario a la extracción de minerales que se dirige a procesos de agregado de valor en sus países de origen. En el caso del litio el mismo es parte de la fabricación de baterías que ocurre en el sudeste asiático.

El resto de las actividades de mayor peso en la exportación como tabaco bajo capitales extranjeros (Massalin Particulares y British American Tobacco) y de los grandes productores locales (Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy) y, en menor medida, las legumbres en manos de empresarios locales reproducen la misma lógica que presiona a sostener una estructura exportadora de materias primas o lo que denominan de perfil “extractivista”.

Sin cuestionar los negocios de las multinacionales y sector más concentrados del capital nacional se continúa reproduciendo un ciclo vicioso de mayor dependencia y saqueo de los recursos que podrían estar orientados a un plan de reorganización de la economía en función de las necesidades de las mayorías sociales y poniendo en consideración el impacto ambiental. Esto es parte de implementar medidas de otra clase, como la nacionalización de las mineras bajo control de trabajadores y las comunidades originarias. (LID)

Gastón Remy / Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.