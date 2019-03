Mauricio Macri: "Mi padre formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo"

Luis Majul emitió una entrevista con el mandatario, en la que habló de la relación con su padre, la justicia, Tinelliy Lavagna. Discurso electoral y justificaciones ante el sufrimiento de millones a causa del ajuste.

18 de marzo

Este domingo el periodista Luis Majul emitió un reportaje con el presidente Macri, en su programa La Cornisa.

Horas antes, a través de Twitter, había hecho públicas algunas declaraciones del presidente.

Entre algunos de los temas que abordó, Macri se refirió al escándalo abierto a partir de la denuncia de juez federal, Ramos Padilla, quien sostuvo que investiga una red de espionaje ilegal que alcanzaría a periodistas, empresarios y funcionarios. "No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo", sentenció.

En un pasaje del reportaje, el mandatario habló sobre la relación de su padre, Franco Macri, con el kirchnerismo: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para separarse de la “herencia” familiar, que recae sobre su figura como sucesor del clan que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de negociados de la patria contratista con el Estado. Macri dijo que está "muy tranquilo" y que no cometió ningún delito.

Consultado sobre el viaje a Cuba de Cristina Kirchner, juzgó que la ex Jefa de Estado "no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo". Evidentemente, intenta establecer una clara diferencia entre la relación que él tuvo con su padre y la que Cristina Fernández tiene con sus hijos. Vale preguntarse entonces, si se considera un defensor de la transparencia y la anticorrupción, por qué no denunció a su padre antes.

“Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa tras las directivas del FMI. "Percibo el enojo de los argentinos" , admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, necesita ensayar un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato de que “vamos bien”, de que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.

Lejos de las promesas de campaña que lo llevaron a la presidencia, dijo que al finalizar su mandato Argentina "tendrá la misma pobreza" que tuvo al inicio de su gestión. "Combatimos la pobreza estructural", señaló, cínicamente. Nadie puede creerlo: el empobrecimiento de las capas populares y trabajadoras es un hecho innegable.

Por otra parte, Mauricio Macri salió al cruce de la intensa actividad mediática y de las críticas a su gestión, por parte de figuras como Marcelo Tinelli y Roberto Lavagna. Sobre el empresario y conductor televisivo, recordó que "estuvo interesado en participar (en política) en Cambiemos". Al ex ministro de Economía, quien dejó traslucir de manera más clara sus intenciones de candidatearse a la presidencia, le pidió "más humildad, porque estuvo en todos los Gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica".

Macri intenta golpear sobre el discurso que ambos ensayaron como oposición en construcción. Tinelli intentó mostrarse en los medios como una figura neutral, por encima de la grieta entre el kirchnerismo y macrismo. Lavagna, a pesar de su largo derrotero político que señala Macri, intenta emerger como una alternativa novedosa, también por encima de la grieta y con experiencia de gestión y en la administración de la economía en crisis.

En cuanto a su reelección afirmó que "estamos iniciando un camino, no puedo decir ’me cansé’. Hay mucha gente que cree lo que estamos haciendo. Si pierdo las elecciones respetaría la decisión de los argentinos". (LID)