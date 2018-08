Mauricio Macri, ante empresarios: "No voy a hipotecar mi Gobierno para defender a nadie"

El Presidente aseguró que el país se encuentra en una situación de "vulnerabilidad", que continuarán las "volatilidades" y se busca el equilibrio fiscal

16 de agosto

El Presidente Mauricio Macri planteó un crítico panorama económico en la apertura del Congreso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se realiza en un hotel de Buenos Aires.

Ante los ejecutivos de las firmas más importantes del país, el jefe de Estado aseguró que el país atraviesa "una tormenta de frente" y que hasta que no se logre "equilibrio fiscal" y "un sistema financiero potente", la economía estará expuesta a "volatilidades".

El presidente fue recibido de pie por los empresarios, ante quienes reconoció que el país está en "una situación de vulnerabilidad" y tiene "una agenda de dificultades" compleja para el futuro.

El mandatario les pidió además a los representantes de las compañías más importantes del país que denuncien posibles casos de corrupción. "Si alguien les hace un pedido indebido, aquí tienen un Presidente a quien recurrir", sintetizó.

"Más allá de este momento que estamos transcurriendo, con esta tormenta que atravesamos de frente, están pasando cosas muy importantes en términos del futuro de los argentinos. No se trata de negar para nada la agenda de dificultades que tenemos por delante para resolver, especialmente hasta que no lleguemos a un equilibrio fiscal", indicó.

Sobre este punto, de acuerdo al sitio Infobae, señaló que "no tener equilibrio fiscal y no tener un sistema financiero potente nos hace depender del financiamiento externo".

Luego indicó que "empezamos a no negar los problemas. A no buscar soluciones mágicas. Y, sobre todo, a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos".

"Ahora hablamos de cosas que antes nos hicieron creer que no eran importantes. Ahora están ahí. Hay una mayoría de la sociedad que dice que las tenemos que resolver. Este es el único camino correcto. Estamos trabajando para resolver cada uno de los obstáculos que tenemos y así lograr las metas que nos hemos puesto", destaco.

Sobre las denuncias por corrupción que involucran a funcionarios y empresarios, el Presidente indicó que "estamos construyendo un Estado que rinde cuentas y combate la corrupción".

"Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley. Si algunos de ustedes se encuentran con un pedido indebido, aquí tienen a un Presidente al que recurrir", finalizó.