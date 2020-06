“Me falta el aire”: un hombre murió asfixiado en una detención realizada por la Policía de Tucumán

“Me falta el aire, me falta el aire”, dijo un hombre de 43 años al policía que lo detenía con la rodilla sobre nuca. Un caso entre Luis Espinoza y George Floyd.

26 de junio

Una autopsia y testimonios apuntan que la Policía de Tucumán cometió un nuevo crimen brutal, tras el caso de Luis Espinoza. El hecho ocurrió a tres cuadras de la Casa de Gobierno, en la medianoche del miércoles. Según la versión policial, todo comenzó con un robo del que no dio mayores detalles ni tampoco hay denuncia asentada.

A raíz de eso, policías afirman que redujeron a un sospechoso y cuando lo trasladaban el hombre afirmó sentirse mal y murió a los pocos minutos por un infarto. Pero la autopsia que recibió la fiscal Adriana Giannoni determinó que la causa de muerte de Walter Ceferino Nadal, de 43 años, fue por asfixia.

“Me falta el aire”

Según la versión policial respaldada por el Ministerio de Seguridad, Nadal falleció mientras los trasladaban a la comisaría 1ª pero un testigo desbarata esta versión. “Caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento. No entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba y le ponía la rodilla en la nuca. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover. A los gritos pedían a la gente que no se acercaran y que no filmaran con los celulares”, afirmó ante La Gaceta.

“Eran dos los bicipolicías que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: ‘me falta el aire, me falta el aire’. El uniformado, le pedía que se callara diciendo que ‘no fuera cagón’ Al parecer, los policías parecían no creerle que no podía respirar. En un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco. Ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda. Llegaron los de las motos del 107, lo reanimaron y recién lo llevaron en una ambulancia”, agregó este testigo.

Según la información policial, las agentes Jessica Gómez, Diana Suárez, Claudia Vizcarra y el oficial Cristian Fernando Gómez participaron de la búsqueda de un sospechoso. Y en la primera cuadra de Las Heras se encontraron con los agentes Josué Molina y Melanie Mariel Caliva, quienes ya tenían reducido a Nadal.

Entre Luis Espinoza y George Floyd

Aún cuando una autopsia realizada, el Ministerio de Seguridad a cargo de Claudio Maley sostenía la hipótesis de que Nadal había fallecido por muerte natural. Además, cómo si esto absolviera a los policías de cualquier acusación, ratificó que Nadal tenía antecedentes por robo.

Este caso de muerte por asfixia se ubica entre el de Luis Espinoza, ocurrido hace un poco más de un mes en Tucumán, y el de George Floyd, ocurrido en mayo en Estados Unidos. El paralelo con el de Floyd está en su frase de aviso -“No puedo respirar”, en el caso del joven afroamericano- a policías que seguían sosteniendo su rodilla sobre su nuca durante una detención.

Respecto a Luis Espinoza, si bien las circunstancias varían el denominador común es una Policía envalentonada por los discursos y las políticas de Gobierno que le dieron mayor poder de fuego. En el caso Espinoza, la cuarentena oficiaba como justificación, como ocurrió con otros casos en el país, y para envalentonar a las fuerzas represivas.

El ministro Claudio Maley tiene una importante responsabilidad política, un funcionario que defiende a la Policía en casos como el de Facundo Ferreira, donde en un primer momento justificó el fusilamiento de un niño de 12 años. Maley no podría sostenerse como ministro sino fuese por el fuerte respaldo que le brinda el gobernador Juan Manzur, quien volvió a reafirmar al comandante (R) de Gendarmería mientras familiares de víctimas de gatillo fácil, organizaciones de derechos humanas y políticas reclaman su renuncia.

Al mismo tiempo, Manzur no sufre cuestionamientos por parte de la Nación ni de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, ya que se lo considera “un amigo” de Alberto Fernández y un animador del Frente de Todos. (LID) Por Maximiliano Olivera