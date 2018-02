Menem: “En todos los Gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción”

El expresidente defendió la "transparencia" de su mandato; criticó los Gobiernos de Macri y Cristina; y depositó sus esperanzas en el PJ.

27 de febrero

El expresidente -ahora senador nacional reelecto del PJ- Carlos Saúl Menem, brindó una entrevista a la cadena internacional CNN en la que lanzó unas cuantas declaraciones polémicas.

"En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción", aseguró el expresidente cuando fue consultado si su reelección era una estrategia para mantener sus fueros parlamentarios y no ir a la cárcel.

"¿En su Gobierno no hubo corrupción?", repreguntó el periodista de la CNN. Al expresidente peronista no le tembló la voz para responder en seco: "Nada".

El periodista le recordó las dos condenas que pesan sobre su persona: el escándalo por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador; y el pago de sobresueldos a funcionarios públicos de su Gobierno. Menem se defendió alegando que son condenas que aún no están firmes.

Negó enfáticamente la acusación que le hacen de continuar en el mundo de la política para gozar de los fueros parlamentarios. Aseguró que simplemente se trata de que él no puede vivir sin la política. "Fui presidente de la Nación, fui gobernador, ya no me quedaba otra que ser senador", sentenció.

Consultado sobre la gestión de Mauricio Macri; criticó el tema de la inflación, la cual calificó de "tremenda". Sin embargo, tampoco fue benevolente con la gestión anterior. Cuando le pidieron que calificase al Gobierno de Cristina, el senador afirmó que "[le pondría]un uno".

"Peronista hasta la tumba" Depositó sus esperanzas en el movimiento que lo vio nacer y que hoy en día le garantiza la impunidad parlamentaria: el peronismo. Auguró un inevitable triunfo de aquel movimiento político en el 2019.

Reafirmó su identificación con aquel espacio político y lo delimitó del kirchnerismo; asegurando que "es una cosa totalmente distinta". Lo que Menem parece ignorar es la "rosca" entre peronistas de derecha y kirchneristas por igual para asegurarse la victoria en 2019 (entretanto Macri continúa con su plan de ajuste y represión en los casi dos años de mandato que le quedan).

Finalmente, opinó sobre otras cuestiones; entre las que destacan una buena valoración de la gestión del derechista presidente norteamericano, Donald Trump, quien "está más o menos haciendo las cosas bien".

Y también opinó sobre el caso Nisman, en el que aseguró que el fiscal fue asesinado por algún sector del Gobierno anterior ya que, según él, tenía la denuncia preparada contra la expresidenta. (LID)