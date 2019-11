Mensaje de un experto en talento a Alberto F.: "Nuestro mercado laboral no tolera más de lo mismo"

Matías Ghidini analizó la agenda en materia de empleo que encontrará el futuro Gobierno y plantea seis puntos para dinamizar el mercado de trabajo

5 de noviembre

A una semana de que se conocieran los resultados provisorios de los comicios a nivel nacional, aún no hay demasiados detalles sobre qué ocurrirá con el empleo durante la gestión del presidente electo, Alberto Fernández, o quién se designará para ocupar la cartera que durante la etapa macrista pasó a tener rango de Secretaría.

El saldo de la actual administración deja al nivel de desempleo en dos dígitos (10,6% de la población económicamente activa, de acuerdo a datos oficiales), a lo que se suma una especie de ola de despidos preventivos que ocurrieron en los últimos meses de la mano de compañías que cerraron unidades productivas. Arcor, Kimberly-Clark, Cidal, Ledesma, son algunos de los casos más resonantes.

Es por eso que los especialistas en empleo y talento anticipan que a Fernández le espera una agenda urgente en esta materia apenas asuma el próximo 10 de diciembre. En ese marco, el general manager de GhidiniRodil, Matías Ghidini, escribió y difundió un texto en el cual asegura que "no hay más tiempo que perder" porque "nuestro mercado laboral no tolera un nuevo período presidencial con más de lo mismo".

El especialista elaboró una propuesta con seis posibles capítulos que el Gobierno del Frente de Todos tendría que tener en cuenta para abordar esa delicada situación. "Se impone una nueva agenda, renovada, estratégica y consensuada", apuntó Ghidini.

Los seis puntos, según los describe, son los siguientes:

1. Reforma laboral

"Tan trillada como esquiva, es la asignatura pendiente de todos los presidentes, por lo menos de los últimos 20 años. A esta altura, la discusión poco pasa por el rol/poder de los sindicatos o la disputa salarial, sino más bien por comprender y subirse a la dinámica y formato que el trabajo ya tiene y profundizará a futuro. Se precisa así de un marco legal más ágil que incorpore y regule los nuevos sectores productivos que florecen (por caso, las fintech) y las renovadas formas de vincularse con el empleo (colaboradores freelance, trabajo por proyectos o remoto), garantizando para el trabajador derechos hoy inexistentes y generando las obligaciones y garantías correspondientes para el empleador", detalla Ghidini.

El también autor de "Mi Trabajo Ahora" se pregunta si debería incentivarse el talento que necesita el mercado mediante subsidios para quienes estudien aquellas carreras con escasos profesionales y que el país demanda, o dar exenciones impositivas temporales para los empleadores que sumen a sus nóminas a personas con determinadas características.

2. Planeamiento estratégico de los Recursos Humanos

"La Argentina adolece de un pensamiento estratégico de su fuerza laboral. No ha sido política de Estado pensar, estudiar y diseñar un mercado laboral que genere los recursos humanos que el país precisa para el modelo productivo definido", insiste el general manager de la mencionada consultora.

Según su raconto, los siguientes son ejemplos de ello:

Nuestro país produce aproximadamente 60 ingenieros de petróleo por año. Vaca Muerta en régimen demandará 300.

Por cada 100 abogados que se reciben, obtienen su título 33 ingenieros.

Sobran para la actual demanda laboral psicólogos, economistas y abogados, pero escasean ingenieros en sistemas, informática o electrónicos.

La desocupación entre mujeres jóvenes de 14 a 29 años alcanza el 23%, mientras que los unicornios locales (firmas que alcanzaron los 1.000 millones de dólares de valuación) no pueden crecer al ritmo deseado, porque no encuentran el talento necesario.

"Está clarísimo que algo no cierra. Acercar (cerrar suena ya a utopía) esta brecha entre demanda y oferta laboral es impostergable", enfatiza.

3. Recuperar el Salario Real

Ghidini recuerda que el actual será el segundo año consecutivo de pérdida del salario real frente a la inflación. Calcula que esta fue de casi 15% en 2018 y será otro 13% en 2019.

"El único oasis (por el momento) que sale indemne es el de los bancarios. Para los demás, tanto fuera como dentro de convenio, la trompada es directa al mentón. Un tercer año seguido de licuación del sueldo asoma insostenible. Tremendo desafío para la nueva gestión revertir esta tendencia y devolverle poder de compra genuino al trabajador de a pie", advierte.

4. Profundizar la industria de los servicios del conocimiento

Esta consultora calcula que el sector de servicios basados en el conocimiento ya emplea a 439.000 trabajadores formales en la Argentina y exportó este año cerca de 6200 millones de dólares (valores solo debajo del complejo sojero y la industria automotriz). Este conjunto agrupa a aquellos que son intensivos en capital humano de alto y mediano nivel de calificación, cuya provisión requiere del uso de tecnologías de información y comunicación.

"Compañías de tecnología (IT) y Centros de Servicios Compartidos (ExxonMobil, JP Morgan, EY y Chevron, entre trantos otros) confirman el potencial y valor que el profesional argentino tiene para el mundo. Y se aclara, no se reduce a una oportunidad económica. Nuestro país apoya este tremendo desarrollo en la calidad del graduado universitario local, el nivel de su idioma inglés, la ventaja del huso horario argentino (versus su competencia en Asia o Europa del Este) y las competencias personales (resiliencia, flexibilidad, agilidad). Sostener y profundizar el crecimiento de este sector para que sea un pilar del futuro mercado laboral argentino es una oportunidad única que no debe desaprovecharse", afirmó Ghidini.

5. Reconversión del empleo público

Según el Ministerio de Producción y Trabajo, a nivel nacional en julio de 2019 el 26% de los trabajadores registrados se desempeñan en el ámbito público. "Cualquier programa que aspire a la total recuperación del mercado laboral debe incorporar indefectiblemente en su agenda la gestión de estos 3.162.000 colaboradores. Conjunto que, más allá de los reales avances ya implementados por el actual gobierno precisa en todas las provincias aún de cirugía mayor", afirmó el experto. (IProfesional)