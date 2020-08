Mercado Libre festeja con la pandemia: ya vale U$S 60.000 millones

La empresa de Marcos Galperin, número uno en ventas online y primera en precarización laboral, aumentó el precio de las acciones que treparon 4,4 % para cotizar en los U$S 1.225 en Wall Street y suma otro récord de ganancias.

6 de agosto

El amigo del ex presidente y gran turista Mauricio Macri sigue sumando ganancias. Su empresa que a mitad de mayo había superado los 45.000 millones de dólares, el 6 de julio, mientras tanto, llegó a los 50.000 millones y ahora dio un nuevo salto que llegó a los 60.000 millones de dólares, con lo cual por ejemplo supera a las brasileñas Vale (60.482 millones de dólares) y Petrobras (57.897 millones de dólares). Desde diciembre hasta ahora aumentó sus ganancias en un 115%.

La cuarentena producto de la pandemia del Covid-19 aumentó el comercio online y Mercado Libre el monopolio del sector, no se quedó atrás, todo lo contrario.

En la Argentina al declararse esencial el servicio de paquetería (que no tiene nada de esencial) en el primer decreto sobre la cuarentena (artículo 21), hizo que gran parte del comercio girará en torno a los envíos a domicilio. Así como las aplicaciones de delivery siguieron facturando, Mercado Libre también.

Pero no todo es producto del “mercado”. Lo cierto es que Mercado Libre es la gran promotora de la reforma laboral que los empresarios quieren imponer. En el anterior gobierno logró que se firmará un convenio con el sindicato de carga y descarga digno del siglo XIX. Con banco de horas donde la empresa maneja los tiempos de los trabajadores a su antojo, no para horas extras, cambia los turnos constantemente, no se respeta la jornada de 8 horas de trabajo y terceriza gran parte de su trabajo en distintas logísticas y contrata decenas de trabajadores monotributistas para que repartan sus productos.

Este gran ejemplo de empresa Argentina en el mundo, es el gran ejemplo de aumentar sus ganancias a costas de las pésimas condiciones de trabajo. Una empresa beneficiada en el Macrismo que continúa en el gobierno del Frente de Todos de igual manera. (LID) Por Nicolás Benjamin