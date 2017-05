Michetti contradijo a Sturzenegger: "La inflación va a estar en torno al 20 por ciento"

La vicepresidenta Gabriela Michetti contradijo al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y admitió que en el Gobierno ya no toman en serio la meta de inflación del 17 por ciento que el funcionario ratificó esta semana pese a los datos del Indec.

19 de mayo

"Es probable ya que no lleguemos al 17%, por lo menos va a estar en torno al 20%", reconoció Michetti, blanqueando así algo que desde hace semanas es una verdad instalada en el Gobierno sobre la nueva meta. De hecho, en la Rosada festejaron los acuerdos con gremios en torno a ese número.

Michetti hizo esa explosiva declaración mientras está a cargo de la Presidencia por la gira de Macri por Asia y 48 horas después de recibir en la Casa Rosada al presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, uno de los funcionarios más críticos de la política de Sturzenegger al frente del Central.

Fraga como el vicejefe de Gabinete, mario Quintana, le reprochan al presidente del Central que con su persistente política de subas de tasas está dinamitando las posibilidades de una vigorosa recuperación económica. Hasta ahora, Macri venía defendiendo a Sturzenegger. Resta saber si lo de Michetti fue a título personal o un mensaje del Presidente.

"(El 20%) tampoco es una inflación en relación con lo que veníamos, nada despreciable en términos de tendencia a la baja para la proyección que queremos tener cuando en 2019 dejemos el país como queremos: con un dígito", agregó la vicepresidenta en una entrevista con El Cronista.

De todos modos, Michetti relativizó los números del primer cuatrimestre, que marcan una inflación que ya superó los nueve puntos. "Creo que igual que el primer semestre del año pasado, siempre es el semestre de más inflación y luego, como pasó el año pasado (baja), pensemos que el último semestre fue 9%", señaló.

El miércoles, Sturzenegger ratificó la meta de inflación anual del 12% al 17% anual. "Cambiar una meta es no tener meta", afirmó el presidente del BCRA en medio de fuertes cuestionamientos internos, como reveló LPO.

Por otro lado, Michetti coincidió con el discurso de Macri que condicionó el arribo de inversiones extranjeras a un triunfo de Cambiemos en las elecciones de octubre.

"En el total de inversiones anunciadas hay 50.000 millones para los cuatro años. Me parece que para traer más, que es verdad lo que decís (que hay que convencer a los empresarios de que el populismo no vuelve), porque me pasa a mí, estos más de 3000 millones están, pero otro tanto, o mucho más, es el que me dice: ¿Es verdad que van a seguir así, que éste es el proceso que la Argentina va a continuar? ¿Y qué va a pasar en octubre?", afirmó Michetti

"El fortalecimiento del proceso en octubre, si podemos ganar esas elecciones, va a ser fundamental, porque muchos empresarios nacionales y extranjeros están mirando eso. Porque hay una diferencia entre un cambio que propone un gobierno y un partido y un grupo de dirigentes, que están convencidos que hay que ir para ese lado, a que una mayoría de la población también lo quiera y lo haya decidido. La elección de octubre es importante para confirmar si realmente la Argentina en su gran mayoría de ciudadanos ha decidido tomar este camino", completó.LA POLÍTICA ON LINE