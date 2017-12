Michetti no sabe qué hace Bullrich, pero opina que hay que reprimir

La vicepresidenta brindó una confusa y delirante conferencia de prensa luego de un almuerzo en el Rotary Club. Lo único que aclaró es que opina que hay que reprimir todavía más la protesta social.

22 de diciembre

Luego de participar de un almuerzo en el Rotary Club, en donde dijo que las fuerzas de seguridad deben sacar a los manifestantes con "el hidrante o balas de goma en la pierna", Gabriela Michetti respondió preguntas de la prensa.

La funcionaria demostró desconocer cuál es el rol de Patricia Bullrich en el gobierno, a quién la señaló como responsable de las fuerzas armadas, cargo que corresponde, en realidad, al Ministro Aguad. Tampoco pudo explicar en qué consiste la “compensación” a los jubilados que lanzó el gobierno como respuesta a la crisis abierta por la votación de la contra-reforma jubilatoria y que no llega a cubrir lo que los jubilados van a perder con la nueva ley.

Lo único que dejó en claro la Vicepresidenta es que opina que hay que reprimir la protesta social y, ante las preguntas sobre los abusos y la brutalidad policial, evadió responder y simplemente indicó “que tiene que actuar la justicia”.

Justificando la represión y la cacería en el Congreso Uno de los periodistas que estuvo presente en la conferencia de prensa señaló ante Michetti que se escucha poco y nada de parte de los funcionarios del gobierno sobre los casos de violencia policial. Ante esto, la vicepresidenta señaló confusamente que “Yo siempre digo lo mismo, siempre agrego. Nosotros vamos a tener que definir, los argentinos... Porque pasamos de un extremo a otro… Te lo dice cualquier extranjero que viene y pregunta qué pasa acá con las fuerzas de seguridad que todo el mundo las pasa por arriba. Llegamos a un extremo”

Consultada sobre las responsabilidades de Patricia Bullrich en las represiones alrededor del Congreso, Michetti mostró un desconocimiento absoluto sobre cómo funciona el gobierno que ella integra y del cual debe hacerse responsable en ausencia del presidente

“Ella está con las Fuerzas Armadas, no está en la seguridad interna, ella tiene las tres Fuerzas Armadas, el Ejército, la Gendarmería”. Los periodistas presentes la corrigen rápidamente y Michetti se justificó: “Como Patricia estuvo tan metida con el tema del submarino, me hizo el chip” (¿?). En realidad, la Ministra de Seguridad no estuvo involucrada en la búsqueda del submarino ARA San Juan.

Continuando con las preguntas acerca de las represiones en el marco de las movilizaciones masivas contra el saqueo a los jubilados, Michetti siguió desarrollando sus confusos conceptos, donde lo único que queda claro es su intención de atacar el derecho a la protesta:

“Para hacer el cambio que tenemos que hacer… lo que no entiendo es cómo vamos a dar ese debate… obviamente que va a haber matices si decimos ‘bueno las manifestaciones toda la calle cortada está prohibido’, bueno, hacé la mitad, y si haces todo lo van a sacar y lo van a sacar si se resiste o si no se resiste, porque sino la ley tiene la debilidad que se cumple de una manera o no se cumple de otra (…) Vos vas a Canadá, vas a los países escandinavos, vas a cualquiera de esos países, vos llegás a tomar una calle o tres personas toman una calle y están en tono amenazante, con lo parió, no sé qué… y es muy peligroso porque las fuerzas de seguridad va a actuar de una manera…”

Pero no disparan por la espalda -interrumpió un periodista-. Hay un protocolo de seguridad que no lo están cumpliendo las fuerzas de seguridad. No se si no lo está cumpliendo -contestó Michetti-. Los jueces tienen que saber eso.

Lo sabemos nosotros que somos periodistas.

Entonces hay que ir a la justicia y la justicia tiene que condenar. Hoy las cámaras son tan buenas… Hoy un juez tiene todo. Entonces si hay un abuso la justicia tiene muchas más herramientas para decir: acá hubo un abuso. Al tercer abuso con condena yo te puedo asegurar que van a disminuir los abusos.

Pero existe un amparo, tanto del presidente como Patricia Bullrich que felicita a las fuerzas de seguridad pese a que hay abusos, -vuelve a insistir el periodista.

Lo que dijo el presidente es que esa gente que está dispuesta a dar la vida por nosotros y que fueron ochenta y pico de personas lastimadas, él las iba a felicitar y las iba a reconocer y las iba a visitar, porque le parecía que habían hecho un buen trabajo.

No, el presidente felicitó genéricamente el trabajo de las fuerzas. La verdad que no vamos a cambiar nunca la mentalidad así, respondió Michetti, en un intento de cerrar el tema.

Esa te la debo

Para terminar la entrevista, la Vicepresidenta fue consultada sobre la reforma jubilatoria y lo que perderían los jubilados con la nueva fórmula para calcular los aumentos. Ante esto, indicó que “ahora está el bono, no van a perder…”.

Varios periodistas, al unísono, le indican que la compensación no alcanza a revertir todo lo que se pierde y Michetti, simplemente, respondió: “bueno, la cuenta que hizo el Gobierno fue para cubrirlo… no tengo la materia específica para contestarte”. (LID)