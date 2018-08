Miércoles negro: el BCRA subasta U$S 1.600 millones para calmar al dólar

En tres subastas, el BCRA ofreció USD 1.600 millones para contener al dólar. Adjudicó USD 781 millones pero no logra frenar el sendero alcista del dólar, que supera los $ 30.

15 de agosto| |

La economía argentina atraviesa otro miércoles negro. Después del vencimiento de Lebac por $ 528.774 millones de ayer, de las cual el gobierno renovó sólo 201.701 millones, con una tasa de 45%, los pesos liberados por esos vencimientos se volcaron ampliamente al mercado cambiario, poniendo presión sobre dólar.

Hoy por la mañana la divisa tuvo en la apertura del mercado una suba de más de $1 en su cotización, superando nuevamente la barrera de $31. Para aplacarlo, el Banco Central (BCRA) realizó tres subastas, por USD 800 millones, USD 500 millones y USD 300 millones, en las que adjudicó USD 303 millones, USD 248 millones y USD 230 millones respectivamente. Con esto, logró colocar momentáneamente la divisa por debajo de $30. Pero rápidamente volvió a superar nuevamente ese nivel.

Esto va de la mano de un mercado bursátil en baja. El Merval cayó 1,2 %, mientras el riesgo país superaba los 700 puntos nuevamente.

Dólar mata bicicleta El BCRA había anticipado el lunes la decisión de avanzar el martes en una fuerte reducción de sus pasivos en Lebac. Estos papeles "tóxicos", tal como fueron definidos por el titular de la entidad Luis Caputo, generan en cada vencimiento, cada 35 días, fuertes traumas en la política monetaria.

Pero varios analistas coincidieron en señalar que el Banco Central equivocó el momento elegido para reducir las Lebac. De los $ 327 mil millones cancelados ayer sin renovación, aldededor de $ 200 mil millones, están en manos de bancos. Pero los casi $ 130 mil millones restantes, en manos de fondos de inversión y particulares, se volcaron masivamente a comprar dólares.

Al mismo tiempo que el BCRA abrió la canilla con las subastas, por las cuales entregó ayer y hoy USD 700 millones, Hacienda anunció la emisión de Letes en pesos, a 105 días con un rendimiento de 3% mensual y a 224 días con una tasa de 2,85%. La respuesta de los inversores la estamos viendo: vuelco masivo hacia el dólar de los pesos liberados por las Lebac.

A pesar de la nada desdeñable tasa de 36% anual que ofrecen los títulos que hoy licita el tesoro (inferior de todos al 45% de las Lebac) no sería suficiente para tentar a los inversores. Los plazos son demasiado largos para los que buscan ganancias rápidas (a pesar de que los títulos se puedan vender en mercados secundarios), y la tasa promete perder por goleada contra el ajuste del dólar, como viene pasando en los últimos meses.

Gestos a los inversores que no alcanzan El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, descartó ayer por televisión que la Argentina vaya a a entrar en un nuevo default de la deuda. La aclaración, aunque pretenda lo contrario, incrementa las preocupaciones por las perspectivas de la crisis. Y da un indicio del ánimo de los especuladores con los activos del país. El riesgo país volvía a superar hoy los 700 puntos básicos.

Los anuncios que el gobierno viene realizando desde el lunes en materia de economía, van todos dirigidos a los inversores, para mostrar que el gobierno prioriza ante todo el cumplimiento de las metas fiscales y el ordenamiento monetario que reclaman.

En materia fiscal, dio señales de que está dispuesto incluso a recortar algunos beneficios de los sectores más mimados por el gobierno de Macri: las retenciones dejarán de disminuir por 6 meses para los productos derivados de la soja (harinas y aceites). De esta forma, estos confluirán al mismo nivel de derechos de exportación que tiene el grano, perdiendo el beneficio que les daba tener una tasa de retención inferior.

Pero aunque esto recorte en algo la ronda de beneficios que el gobierno de Macri viene dando al agro desde enero, cuando comenzó la baja mensual de 0,5 % que ahora se frena para harinas y aceites (mientras continúa para el grano), la parte del león del ajuste anunciado ayer va por otro lado: la eliminación del Fondo Federal Solidario, que coparticipa 30 % de lo recaudado por las retenciones a la soja, significa sacar a las provincias más de $ 35 mil millones desde ahora hasta fines de 2019. Lo que deberá traducirse en un recorte adicional de gastos provinciales.

La eliminación de los reintegros a las exportaciones, que también pega de lleno en la industria, muestra la disposición de Hacienda de cumplir con las metas fiscales, aún al precio de agravar el golpe a la actividad económica, que atraviesa un semestre de fuerte caída y seguirá igual a comienzos de 2019.

Pero a pesar de los gestos, los acreedores observan que, a pesar de la ayuda del FMI, a las cuentas de Hacienda le estarían faltando USD 10 mil millones para cubrir sus necesidades financieras en moneda extranjera en 2019, y una suma aún mayor en pesos. Aunque los números no parecen dramáticos, y figuras como el ex ministro de Economía de la Alianza José Luis Machinea o el jefe del Banco Central durante parte de los años kirchneristas Martín Redrado afirmaron que no representa ningún riesgo, los "mercados" parecen opinar lo contrario. La estampida de activos argentinos no encuentra freno.

Ante una crisis que no da señaes de aplacarse, seguramente conoceremos en los próximos días nuevas iniciativas de Dujovne y Caputo, bajo la batuta del FMI, para seguir hablándole a los "mercados". Más deuda, seguramente recurriendo a la "ayuda" de bancos internacionales o gobiernos imperialista, y más recortes de gastos y subas de impuestos (pero sin afectar a los grandes empresarios) son parte de las variantes en danza. Todo, para mostrar la disposición a honrar las deudas al precio del "hambre y la sed" del pueblo trabajador. (LID)