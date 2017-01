Migraciones podrá verificar "al instante" los datos de los extranjeros que lleguen al país

Horacio José García reveló que dos sistemas de información, conectados con la base on line de Interpol, permitirán verificar al instante los datos de las personas que tramitan el ingreso al país, en una entrevista exclusiva a Télam.

25 de enero

El Director Nacional de Migraciones, Horacio José García, reveló que dos sistemas de información, conectados con la base on line de Interpol, permitirán verificar al instante los datos de las personas que tramitan el ingreso al país, en una entrevista exclusiva a Telam.

Esta es el dato central del decreto que el presidente Mauricio Macri firmaría la semana próxima, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, además de acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.

"Esto está en la Ley. El decreto en el que aún se está trabajando no la modifica. Lo que nos da son herramientas porque no tenemos métodos claros ni estándares de información que nos permitan verificar con anterioridad si la persona que quiere ingresar al país tiene antecedentes, no sólo penales, sino también alertas sobre ciertas conductas, como pueden ser la participación en actividades terroristas", explicó García, no sin antes aclarar que el DNU hace hincapié en "los sistemas operativos y preventivos, que básicamente están orientados a la seguridad".

En ese marco, "hace menos de dos meses creamos la I.24.7. Esto es, Información, las 24 horas, los siete días de la semana. Se trata de una base informática que nos permite conectarnos con la base de datos on line de Interpol, y así saber si la persona que quiere ingresar al país tiene antecedentes o algún tipo de restricción que se lo impida", dijo García a Télam.

En la práctica, "el pasajero que llega presenta el pasaporte al personal de migraciones, éste carga los datos, que impactan en la base de Interpol, y ahí sabemos si tiene algún tipo de restricción. Hay todo un sistema de alertas, con estándares internacionales que se grafícan con colores. El rojo, por ejemplo, significa que la persona tiene pedido de captura y hay que detenerlo. De ahí en más, se puede desplegar una amplia gama que pasa por el naranja, azul, etc", confió a Télam el Director de Migraciones, quién además explicó que, a manera de prueba piloto, el I.24.7 "ya se está utilizando en el aeropuerto de Ezeiza para poder ajustar lo que sea necesario".

El segundo sistema de información que crea el Decreto que se promulgaría la semana entrante es el API, Información Anticipada del Pasajero: "Este es un acuerdo con las empresas aerocomerciales por el cuál, cuando cierran un vuelo (venden todos los pasajes) nos informan la lista de pasajeros", explicó García.

Al ser consultado sobre cuáles son las ventajas de tener esta lista de manera anticipada el funcionario macrista, de raíz radical, explicó: "Tener los nombres de los pasajeros antes de que comiencen el viaje nos permite verificar con la base de Interpol si tienen antecedentes o restricciones. Si al ingresar el nombre da un alerta roja sabemos que hay que esperarlo y detenerlo ni bien baja del avión, por ejemplo", ejemplificó García.

"Lo que no se puede hacer es impedir que ese pasajero viaje. Sí, no dejarlo ingresar al país. Esto nos da prevención en materia de seguridad", recalcó el titular de Migraciones.

Según el funcionario, "la decisión del Gobierno siempre fue que el Estado tenga una presencia fuerte, con un sistema de tecnología que permita compartir información con otros países, y un paso fronterizo ordenado. Porque en un país en el que hay 9.500 kilómetros de frontera, la tecnología es lo que nos permite tener mayor seguridad sobre los delincuentes que nacieron en otros países. De eso se tratan estos cambios. Y en eso venimos trabajando en equipo desde el año pasado", resaltó García.

Sobre las críticas que en los últimos días dispararon algunos sectores de la oposición y organizaciones de Derechos Humanos, el funcionario se limitó a aclarar que el Gobierno va "a seguir siendo muy abierto con los inmigrantes que vienen. Pero, restrictivos tanto con quienes quieren hacerlo para delinquir, como con los que ya cometieron delitos acá", sentenció, señalando con el dedo una fotografía antigua, de gran tamaño, que centrada sobre el imponente frente de mármol que tiene el hogar a leña ubicado en su despacho, retrata la fachada del edificio y la llegada de los primeros inmigrantes al país.

"De hecho, hoy tuve una reunión aquí mismo con los ’Curas Villeros’", confió a Télam García. El encuentro buscó "llevar tranquilidad a los inmigrantes de los barrios en los que ellos trabajan, que por informaciones confusas, tenían temores. Les pedí que lleven tranquilidad a la gente. Porque esto no cambia la Ley. Es más, si hay quienes todavía no regularizaron su residencia, o no tiene su DNI, ya sea porque no supieron cómo hacerlo o no tuvieron el dinero para terminar el trámite, esto no los afecta. Salvo que delincan. Hay que ser muy claros con esto", explicó el Director de Migraciones.

El otro cambio que introduce el Gobierno por decreto tiene que ver con poder acelerar el proceso de expulsión de aquellos inmigrantes que cometieron delitos en el país.

"Hoy, si bien la ley prevé que esto se haga, el proceso es larguísimo. Está llevando más de ocho años poder hacerlo efectivo. Nosotros ahora introducimos el ’proceso sumarísimo’, que va a acortar los tiempos administrativos. Le va a dar una celeridad y rapidez que, todo el proceso va a llevar como mucho dos meses", concluyó García.