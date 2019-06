Miguel Pichetto es el elegido por Macri para ser su vicepresidente

El senador justicialista resultó ser el "tapado" de Cambiemos para acompañar al Presidente en la fórmula para las próximas elecciones.

11 de junio

Ni radical, ni mujer. El senador Miguel Pichetto es el elegido por el presidente Mauricio Macri para acompañarlo como vicepresidente en la fórmula de Cambiemos en las próximas elecciones.

Así lo anunció el propio Macri a través de su cuenta oficial de twitter al destacar que Pichetto "es un hombre de Estado" con "compromiso con la Patria y las instituciones".

La noticia se conoció este martes a la tarde y causó sorpresa en el ámbito político. Las encuestas lo llevaron al presidente a desechar los habituales consejos de Jaime Durán Barba y Marcos Peña, que son reacios a abrir la fórmula a alguien de afuera del núcleo duro del PRO y más aún ajeno a Cambiemos.

Enfrentado hace tiempo con la ex presidenta Cristina Kirchner, y distanciado desde hace poco de Sergio Massa, por su acercamiento definitivo a los K, Pichetto se transformó en un nombre que mostraría la apertura que necesita Cambiemos en este turno electoral donde el riesgo de una derrota (incluso en primera vuelta) se ha transformado en algo latente.

Así, el nombre de Pichetto se volvió el preferido de Macri para mostrar criterio de amplitud y búsqueda de electores independientes y del peronismo.

La postulación del senador justicialista contó guiño de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, el resto de los integrantes de la mesa ultra chica del poder actual.

Además, también tiene el visto bueno de los otros socios de Cambiemos, los radicales y Elisa Carrió, quienes no podrán objeciones.

En los últimos días, las declaraciones de Pichetto lo acercaban cada vez a Macri, De hecho este martes resaltó que votaría por el jefe de Estado en un eventual balotaje.

"No vuelvo al pasado. Con Macri la Argentina volvió al mundo. Un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández es la vuelta al pasado", dijo aunque negó un ofrecimiento para integrar la fórmula de Cambiemos.

"No me lo han ofrecido y no voy a hablar de temas que no ocurrieron, vivo el día a día", indicó en ese momento.

El presidente Macri destacó a través de twitter que "los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica para consolidar nuestra democracia".

"En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una república o volver a un autoritarismo populista", indicó el Presidente.

El mandatario expresó su deseo de tener "un país donde todos puedan progresar a partir de su trabajo. Para eso necesitamos integrarnos al mundo y mirar al futuro. Queremos una democracia con pluralismo, libertad de prensa y defensa de los DDHH. Queremos combatir el delito dentro de la ley sin falsos garantismos".

"Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación. Es un hombre de Estado, que con el correr de los difíciles años de gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones", remarcó.

El anuncio de Pichetto candidato a vicepresidente echó por tierra todas las especulaciones que hubo sobre quién iba a ser el compañero de fórmula.

Por el lado del PRO sonaron Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, y hasta Rogelio Frigerio, titular de la cartera de Interior y Emilio Monzó, presidente de la Cámara de diputados.

Pero post Convención de la UCR se analizaron distintos perfiles de mujeres, con origen en ese partido. Entre ellas, estuvieron bajo la lupa la diputada Karina Banfi, la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, y la senadora Pamela Verasay.

Otros dirigentes vinculados al radicalismo que se mencionaron fueron Ernesto Sanz, Luis Brandoni, Daniel Salvador y hasta Martín Lousteau.